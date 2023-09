El MPA confirmó que investigará penalmente al fiscal Edery por su relación con una “testaferra” de Los Monos

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que “en cumplimiento de los principios de actuación de objetividad, transparencia y responsabilidad, se evalúa el accionar del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2, Matías Edery”.

“La tarea se lleva a cabo desde los carriles institucionales legalmente dispuestos, respetando las distintas incumbencias de los órganos del MPA y reafirmando el compromiso en la persecución de los delitos. En ese marco, y a raíz de lo expuesto en una audiencia pública realizada ayer en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se inició la correspondiente investigación penal” señala el comunicado del MPA.

Por otra parte, remarca que “el Auditor General de Gestión del MPA también evalúa el desempeño del fiscal desde su incumbencia disciplinaria”. Finaliza diciendo que “tanto el proceso penal como el disciplinario tienen marcos legales y plazos propios que respetan los derechos y garantías constitucionales y el deber de rendición de cuentas de los integrantes del MPA. En tal sentido, se aguardarán los resultados de ambos procesos”.

Cabe señalar que el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, Matías Edery, fue denunciado por su relación con Mariana Ortigala, quien está acusada de cometer “aprietes” bajo las órdenes del líder de Los Monos, Máximo Ariel “Guille” Cantero.

En una audiencia realizada este miércoles, en la que se debatió la acusación contra la banda narco regenteada por el clan Cantero, acusadas de extorsionar al dueño de una agencia de loterías, el fiscal Pablo Socca, quien actuó acompañado por su colega Miguel Moreno, acusó a Edery de haber omitido entregar información aportada por Ortigala, una de las imputadas en la causa. Además, exhibió intercambios de mensajes vía WhatsApp entre Edery y Ortigala, que a su criterio comprometen al fiscal.

Consultado sobre la decisión de Socca, Edery respondió: “No me sorprende, pero me estoy enterando por los medios. Se trata de una cuestión bastante particular. Se trata de una persona que me pasaba información (por Ortigala). Ella empezó siendo una testigo en la causa de Alvarado y por eso recibió 40 tiros”.

En declaraciones al la edición nacional de "Telenoche", el fiscal acusado contó que “ella nos pasaba cierta información que nosotros corroborábamos cuando tenía cierta entidad, pero eran cuestiones muy difusas, por eso le dábamos poca entidad a sus comunicaciones”.

Asimismo, consideró que “ventilar estas cuestiones como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad, porque como Estado debemos proteger a esa persona que está brindando datos, al margen que haya cometido delitos”.

“Después de que se ventiló eso en una audiencia eso casi le cuesta la vida a una persona y también amenazas a mí. Hay que ser responsables. (Los fiscales que lo acusan) Tenían una orden de omitir vincular esta información porque me ponían en riesgo a mí, a la persona que está presa y a la sociedad. Ellos incumplieron esa orden con mucha irresponsabilidad poniéndonos en riesgo”, concluyó Edery.