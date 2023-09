¿Quién es el jurado que regala nota en el Bailando 2023?

Guido Záffora fue uno de los participantes citados para bailar esta noche, por lo que estuvo presente en la grabación del Bailando 2023 (América) que se hizo esta tarde. Por esta razón, aprovechó para delantar lo que ocurrirá y acusó a un miembro del jurado de regalar nota.

"Hay un poco de favoritismo en el jurado, de parte de una jurado", comenzó diciendo en Intrusos (América). Sin embargo, aclaró: "Son cosas que pasan pero ya lo arreglaré personalmente".

De esta manera, señaló a la culpable: "Zaira (Nara) está un poco regalona de puntajes con algunos", quien reemplaza a Pampita mientras está de viaje. "¿A Kennys (Palacios)?", le consultaron en el piso recordando que el peluquero es el mejor amigo de Wanda Nara. "Sí, a Kennys justo. A mí me gusta lo que él hace, no digo que no pero esta noche lo van a ver", concluyó el participante.

Ángel de Brito destrozó a Zaira Nara tras ser acusada por censurar a Alicia Barbasola

Ángel de Brito apuntó contra Zaira Nara tras ser acusada de echar a Alicia Barbasola del Bailando 2023 (América TV), siendo una de los jurados del certamen en reemplazo de Carolina Pampita Ardohain.

En los últimos días, se especuló que la hermana de Wanda Nara prohibió el ingreso de la esposa de su padre al ciclo de Marcelo Tinelli, luego de que hable sobre la enfermedad de la empresaria. A todo esto, el conductor de LAM (América TV) aclaró en su programa: "Nunca jamás un jurado de todos los que han pasado pidió que no le traigan a alguien al estudio".

Además, el periodista se refirió a que la modelo ya empezó a tomar decisiones sin haber debutado en el jurado, y señaló: "Más allá del caso particular, ningún jurado en la historia escuché algo igual. Una jurado que ni debutó".

Luego, admitió que no confía en su capacidad para reemplazar a Pampita, y la destrozó: "Primera conclusión es que Zaira no está lista para ser jurado, la segunda es que es una protegida por la producción".

Finalmente, tras escuchar la palabra de la hermana de Wanda, el conductor concluyó: "Me parece pésimo lo de Zaira. No necesitamos jurados tan flojitos".

Fuente: Exitoina