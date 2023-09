Espectacular choque entre un patrullero y un auto

Un patrullero chocó contra un Fiat Palio en la esquina de Castellanos y Montevideo. el conductor del auto chocado dijo que el policía circulaba más rápido de lo que debía.

El dueño del vehículo embestido por el patrullero dijo: “Me rompieron el auto. Venía por Montevideo, iba al trabajo, y cuando estaba cruzando sentí un impacto terrible., el patrullero venía más ligero de lo que debía. No circulaban con la sirena prendida”.

De acuerdo al automovilista, el patrullero “venía un poco más fuerte de lo que debería haber venido”. “Por el impacto que me dio no atinó ni a frenar. No llegué ni a verlo. Nosotros veníamos despacio en fila india con otros autos, justo me tocó a mí”, lamentó el hombre.

El patrullero quedó en medio de la intersección con el frente destruído, en tanto que el vehículo particular terminó sobre la fachada con una de las ruedas quebrada. Por esto la calzada estaba reducida.

“Ahora tengo que esperar que vengan a hacer el peritaje y la grúa para después ir a la comisaría”, señaló el hombre.