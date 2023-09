El gobierno de Maximiliano Pullaro desde dentro

Mientras las reuniones de transición entre el gobierno entrante y saliente continúan con buen clima, Maximiliano Pullaro y su entorno comenzaron con el trazo fino de cómo será la estructura y composición de la Casa Gris a partir del 10 de diciembre.

“Pullaro dijo que, bajo ningún punto de vista, él podía llegar al gobierno y a partir de ahí pensar qué es lo que iba a hacer. Desde el minuto uno, tenía que estar toda su cartera y funcionarios sabiendo hacia dónde íbamos”, sostuvo el senador Felipe Michlig.

En este marco, comenzó a vislumbrarse el esqueleto del próximo gobierno, donde se fusionarían ministerios, que no serían más de diez. Se especula que Gustavo Puccini sea el encargado de la cartera de Producción que englobará también a parte de Infraestructura y empresas como EPE y Enerfe, además de Medio Ambiente. Michlig, en tanto, ocuparía el cargo de las fusionadas carteras de Gobierno y Gestión Pública.

Por su parte, el actual senador Lisandro Enrico estaría en Obras Públicas. Pablo Olivares tiene grandes posibilidades de ser el nombre en la cartera de Economía. Otro que suena fuerte es el de Pablo Cococcioni quien estaría al frente del ministerio de Seguridad y Justicia. Al mismo tiempo, se supo que un dirigente del PRO ocuparía el cargo en Trabajo.

En cuanto a Educación, otro de los ejes que Pullaro adelantó como tema prioritario para su gestión, se menciona al ex decano de Humanidades y Artes de Rosario, José Goity y Carolina Piedrabuena al frente del ministerio que absorbería Ciencia y Tecnología que ahora depende de Producción.

Definiciones antes del 10 de diciembre

Mientras los nombres propios aún no fueron ratificados públicamente, sí se conoce la línea de trabajo que emprenderá el próximo gobierno en algunas áreas claves.

En materia de educación, se terminará con la no repitencia en las escuelas: “Es crucial que comencemos el ciclo educativo en tiempo y forma para que podamos tener 180 días de clases, como también, jerarquizar la labor del docente, que se puedan capacitar, que tengan mejores condiciones de trabajo, que tengamos mejores edificios y más tecnología. Se termina la no repitencia en la provincia de Santa Fe. Tenemos que mejorar el aprendizaje y superarnos, no tenemos que nivelar para abajo”, argumentó Michlig.

En Seguridad, la gestión de Pullaro ya adelantó que adherirá a la ley nacional de narcomenudeo, mientras que, para el Presupuesto 2024, se buscará una elaboración conjunta entre el gobierno entrante y el de Omar Perotti, sosteniendo políticas claves de la actual gestión, como Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo Gratuito, Caminos de la Ruralidad y la continuidad de obras públicas iniciadas en la provincia.

Ver también la nota completa: