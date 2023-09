Rubén Mattos, el creador de canciones inolvidables

Rubén Mattos es uno de los exponentes más reconocidos de la música popular argentina. Responsable de las canciones más exitosas e inolvidables, a sus 72 años continúa activo.

En 1969, a los 18 años, grabó por primera vez en la empresa discográfica EMI Odeón. A sus 20, fue bailarín del popular programa Alta Tensión que, junto a Música en Libertad, instaló la música en la televisión de la década de 1970.

A partir de esos momentos comenzó una carrera artística donde quedan grabados los temas más referentes de los años setenta. Con el tema "Salta, salta, pequeña langosta" se catapultó a la fama y reconocimiento social en varios países como España, Alemania y Países Bajos.

"Se trata de canciones que siguen sonando, se siguen escuchando y recordando. Estas canciones son infaltables, entre tantas otras. Al segundo vino ya empiezan a hacer trencito, se animan. Gracias a Dios estas canciones transmitieron siempre alegría, buena energía. Quizas sobreviven por eso", reflexionó Mattos al aire en Cadena OH!

"Lo mismo pasa con las canciones de Los Palmeras, que son maravillosas, pero el ingenio popular lo toma y lo adapta a su manera", ejemplificó.

Respecto a uno de sus más grandes éxitos, "Salta pequeña langosta", comentó que la grabó en el año 1971, mientras "estaba haciendo la COLIMBA. La hacía en el Tiro Federal, frente a la cancha de River. Me pasan la letra y ahí me voy al barrio de Saavedra que estaban los estudios. Me acuerdo que la grabé, fui de noche, y así fue. Le soltamos la mano y no sabíamos qué iba a pasar con esta canción. Cosas impensadas que adopta el ingenio popular. Nuestro programa estaba dirigido a los adolescentes y después pasó a los infantiles. Pero fue adoptada en las canchas y en todos lados".

En relación a su presente, señaló que donde va la gente lo acompaña y llena los lugares. "A pesar del paso del tiempo, porque son más de 50 años. La gente sigue haciendo los pasos de su época, me agradece porque las canciones los remontan en el tiempo. Es el timbre que toca el lado emotivo de la memoria. La música tiene ese tipo de magia. Hay muchas historia, hay una complicidad con el público".

Escuchar también audio completo: