El Intendente de Reconquista propone municipalizar la atención primaria de la salud

El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, elevó al Concejo Municipal un proyecto para municipalizar los centros de atención primaria de la salud (CAPS) de la ciudad que gobierna. Según el mandatario, el municipio local debe coordinar estos efectores de salud para mejorar la calidad de la atención.

En una entrevista, Vallejos explicó: “Lo que proponemos es que el municipio coordine. El presupuesto es de la provincia, no del municipio. Si la provincia puede transferir los recursos, cosa que hoy no lo puede hacer, creo que sobrarían los recursos. Porque vemos que hay recursos humanos que existen, vemos que hay 18 efectores de salud donde la atención es insuficiente, por lo que población manifiesta, no porque nosotros lo digamos. Y que si en un proceso de descentralización se puede conseguir la autonomía”.

Y agregó: “Esto existe en otras provincias, como por ejemplo en Córdoba, donde la provincia descentraliza los fondos, los trasfiere a la municipalidad. Lo hacen algunas ciudades de la provincia de Santa Fe que piden fondos a la provincia para la atención de salud. Si se podría hacer en Reconquista de la misma forma en relación con la cantidad de habitantes, sería muy factible que el mismo municipio se pueda hacer cargo de hacerlo operativo”.

“Los médicos, enfermeros, asistentes sociales, administrativos que están dentro de la administración provincial, deben seguir dentro de ella”, aclaró el intendente.

Participación ciudadana

Por otro lado, Vallejos hizo un recuento de dónde se originó la propuesta. “Hicimos un taller con 350 jóvenes de la ciudad de Reconquista, a través de la metodología de planificación participativa. Allí todos los grupos priorizaron como problema la atención en los centros de salud. A partir de allí surgen las propuestas. Una tuvo que ver con que el municipio se pueda hacer cargo de la coordinación de centros de atención primaria”.

Asimismo, luego: “Surge de ahí poder juntar firmas desde los distintos barrios, para darle la propuesta al próximo gobernador. Al documento que elaboramos se lo vamos a acercar a Maximiliano Pullaro para buscarle la factibilidad de hacer una descentralización de los centros de salud de Reconquista”, concluyó.

Escucha la entrevista completa.