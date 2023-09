El fiscal Miguel Moreno amplió la denuncia contra su colega Matías Edery

Después de que el fiscal Pablo Socca denunciara a su colega Matías Edery, integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada, por presunto encubrimiento a Mariana Ortigala –sindicada actualmente como testaferro del líder de Los Monos Ariel Máximo “Guille” Cantero–, dos abogados penalistas se presentaron para dar información de posibles irregularidades cometidas por el denunciado en otras causas.

El fiscal Miguel Moreno amplió este martes la denuncia contra Edery. Lo hizo ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación Leandro Mai para que se investigue su accionar con respecto a comunicaciones que supuestamente mantuvo con Natalia Salinas, una mujer que fue asesinada a tiros el 10 de febrero de 2021 en Vera Mujica y Rueda, hecho en el que también murió el remisero Diego Alberto Maldonado.

Moreno, en su presentación, señaló que el abogado penalista Leopoldo Monteil fue a su oficina para indicar que había mantenido una relación sentimental con Salinas, quien estuvo vinculada a presuntos integrantes de bandas criminales que operan en la región. Añadió que una amiga de ella le contó que la mujer también tenía una supuesta relación con Edery.

En la ampliación de la denuncia, el fiscal sostuvo que en una causa judicial a cargo de los fiscales Viviana O’Connell y Alejandro Ferlazzo existe también un audio de un hombre que afirma que Salinas le pasaba información a Edery. Y agregó que después del homicidio de Natalia Salinas “circularon capturas de pantalla” sobre conversaciones de texto vía Whatsapp que habrían mantenido la mujer con Edery.

Según el documento elevado ante el auditor, Monteil aseguró haber declarado ante la fiscal Pairola por el crimen de su ex pareja y contó que “ciertas diligencias” de la causa habían sido llevadas a cabo por Edery. De acuerdo a las consultas hechas, el fiscal denunciado no investigó el doble homicidio y desde la Agencia de Criminalidad Organizada se envió a Pairola la información sobre causas de ataques a tiros que habían tenido como víctima a Salinas.

En paralelo, Moreno también expresó que la abogada penalista Evelyn Andriozzi le informó una actuación, a su criterio irregular, hecha por Edery en un operativo que tuvo lugar años atrás en su estudio jurídico.

En la parte final de la denuncia, el fiscal cuenta un hecho personal. “Encontrándome en turno de flagrancia, el 4/4/23, recibo una consulta por un aprehendido con captura vigente. No recuerdo el apellido en este momento. Doy orden de detención respecto de este sujeto y al recibir las actuaciones de prevención advierto que el día 16/03/23, había sido aprehendido y el Dr. Edery dispuso su libertad, cuando la captura era anterior. La causa principal y acumuladas de este imputado, recuerdo que están a cargo del fiscal Guillermo Apanowicz. Sorprendido por esta decisión del fiscal Edery y exteriorizando mi sorpresa ante compañeros de trabajo, me entero de que, supuestamente, el 16/3/23, había viajado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fiscal Schiappa Pietra y la fiscal Regional María Eugenia Iribarren. Este hecho sería fácilmente verificable o no, mediante solicitud de impacto de antenas a la empresa telefónica prestataria”, finalizó.