Colón: Gorosito repetiría el equipo en el Clásico Santafesino

El próximo domingo a las 16:30hs, Colón recibirá a Unión en una nueva edición del Clásico Santafesino. El árbitro del encuentro será Facundo Tello.

El conjunto de Néstor Gorosito transita una semana tranquila de cara al duelo más esperado del año gracias a la remontada frente a Argentinos Juniors. El Sabalero reaccionó a tiempo y ganó un duelo clave para salir de los puestos de descenso directo.

Ahora, tendrá una nueva final contra el rival de toda la vida. El mismo Pipo reconoció que aprovecharán el apoyo de la gente para salir a buscar la victoria.

En cuanto al equipo, no habría sorpresas. En principio, Gorosito utilizaría a los mismos once que salieron frente al Bicho el lunes pasado. De este modo, el probable once sería el siguiente: Ignacio Chicco; Alberto Espínola, Facunso Garcés, Paolo Goltz, Emmanuel Mas; Favio Álvarez, Ángel Cardozo Lucena, Rubén Botta, Tomás Galván; Damián Batallini y Ramón Ábila.