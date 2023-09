Piden la detención de L-Gante tras su paso por la TV

Juan Etchegoyen afirmó en Mitre Live que L-Gante podría ser nuevamente detenido tras haber ido a la televisión. “El fiscal de la causa de L-Gante le pidió a la cámara que vuelva a estar detenido”, explicó, antes de charlar con Leonardo Sigal, el abogado denunciante.

“Nosotros fuimos a la cámara en queja y lo que hicieron ahora es solicitar la detención desde la fiscalía nuevamente de Elián Valenzuela, nosotros entendemos que eso es correcto, aunque Storto haya dicho que no hay ninguna posibilidad de que esté preso de nuevo, es una barbaridad que a L-Gante le hayan dado la medida de coerción”, aclaró el letrado.

“Peligra la libertad de L-Gante a esta hora, se revocó su liberación y el fiscal pidió su detención, ya le habían revocado varias cosas y entendemos que está más que probado la ilegitimación legal de libertad por parte del cantante y además también se encontraron estupefacientes en el allanamiento, la droga está diseminada por toda la casa”.

“El día después de la liberación de Elián Valenzuela a mi cliente le rompieron un vidrio de su casa, nosotros hicimos la denuncia, el tema es que acá los medios dan vuelta la carga de la prueba, dicen que nosotros nos autoincendiamos autos y nos autorrompemos vidrios; la víctima lo que quiere es tranquilidad, la víctima está muy enojada, acá no hay invento de nada”, se quejó Sigal.

“General Rodríguez no tiene la infraestructura para darle seguridad ni a mi cliente ni a nadie, la Policía no tiene disponibilidad para esto; no se lo está cuidando a mi cliente y ahora quieren lavarle la imagen a L-Gante con estas entrevistas”, sentenció el letrado, picante.

