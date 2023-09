La AFA decidió que se reprograme el clásico rosarino de reserva e instó a Rosario Central a hacerse cargo de todos los gastos inherentes a la organización

Este viernes, la Asociación del Fútbol Argentino comunicó su decisión sobre el clásico rosarino de reserva.

Finalmente, la entidad decidió que se fije una nueva fecha para la disputa de este partido. Además, dispuso que Rosario Central abone a Newell's todos los gastos inherentes a la reprogramación del encuentro.

Leer más Clásico de Reserva suspendido: Newell's aduce que las condiciones estaban dadas para que se juegue

Vale recordar que el partido debió jugarse el pasado miércoles 20 de septiembre en el estadio Coloso Marcelo Bielsa. No obstante, el Canalla no se presentó porque, según el comunicado del club, no estaban garantizadas las condiciones de seguridad. Por su parte, Newell's adujo que las condiciones estaban dadas para que se juegue.