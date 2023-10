Posiciones y promedios: así quedaron Colón y Unión tras el empate en el Clásico Santafesino

Este domingo, Colón y Unión empataron 0 a 0 en una nueva edición del Clásico Santafesino. El encuentro se jugó en el estadio Brigadier Estanislao López.

Leer más Gorosito sobre el rendimiento de Colón en el clásico: "Hicimos un partido flojo"

Claramente, debido a la situación en la que se encuentran ambos equipos, este empate no favoreció a ninguno de los dos. Si bien en principio el Tatengue salió mejor parado por jugar como visitante, lo cierto es que sigue estando complicado con la zona roja de los descensos.

Leer más Kily despues del empate en el Clásico: "Me voy conforme con el rendimiento"

A pesar de que aún no terminó la séptima fecha, denominada "Fecha de los Clásicos", ya jugaron la mayoría de los equipos y los dos conjuntos de la ciudad de Santa Fe tienen un panorama claro de cómo estarán posicionados en la tabla. Por lo pronto, tras el empate de Vélez con Tigre y la igualdad de Gimnasia La Plata con Estudiantes, Sabaleros y Tatengues se aseguraron de no entrar en los puestos de descenso directo. No obstante, ambos quedaron a un punto de la cornisa.

Así están las Tablas

Tabla Anual 2023 (Copas + Descensos)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 River Plate 74 34 23 5 6 64 28 +36 2 Talleres (C) 61 34 17 10 7 52 29 +23 3 San Lorenzo 55 34 13 16 5 29 18 +11 4 Def y Justicia 53 34 14 11 9 43 29 +14 5 Boca Juniors 51 34 15 6 13 40 31 +9 6 Estudiantes (LP) 51 34 13 12 9 39 31 +8 7 Argentinos 50 33 14 8 11 43 33 +10 8 Rosario Central 50 34 12 14 8 42 37 +5 9 Godoy Cruz 49 33 12 13 8 43 37 +6 10 Lanus 48 34 12 12 10 42 35 +7 11 Racing Club 48 34 12 12 10 45 43 +2 12 Belgrano 47 34 12 11 11 28 30 -2 13 Atl Tucuman 46 33 11 13 9 29 30 -1 14 Newells 43 34 10 13 11 30 30 0 15 Independiente 42 34 10 12 12 31 36 -5 16 Platense 41 33 11 8 14 32 39 -7 17 Instituto 41 33 10 11 12 28 37 -9 18 Barracas Central 41 33 10 11 12 29 42 -13 19 Tigre 40 34 10 10 14 29 35 -6 20 Banfield 40 34 10 10 14 27 37 -10 21 Sarmiento (J) 39 33 9 12 12 27 28 -1 22 Huracan 38 34 10 8 16 29 34 -5 23 Union 38 34 7 17 10 25 30 -5 24 Colon 38 34 8 14 12 30 40 -10 25 Central Cba (SdE) 38 33 10 8 15 26 39 -13 26 Velez 37 34 8 13 13 31 35 -4 27 Gimnasia (LP) 37 34 9 10 15 29 49 -20 28 Arsenal 28 34 8 4 22 25 45 -20

--El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.--En caso de empate en puntos por el descenso hay partidos desempate.

Promedios 2023

# Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom 1 River Plate 75 76 74 225 113 1.991 2 Boca Juniors 63 79 51 193 113 1.707 3 Racing Club 53 80 48 181 113 1.601 4 Def y Justicia 59 65 53 177 113 1.566 5 Estudiantes (LP) 61 61 51 173 113 1.530 6 Talleres (C) 66 46 61 173 113 1.530 7 Argentinos 51 67 50 168 112 1.500 8 San Lorenzo 48 58 55 161 113 1.424 9 Belgrano 0 0 47 47 34 1.382 10 Tigre 0 63 40 103 75 1.373 11 Huracan 51 65 38 154 113 1.362 12 Gimnasia (LP) 51 65 37 153 113 1.353 13 Velez 70 46 37 153 113 1.353 14 Independiente 58 51 42 151 113 1.336 15 Godoy Cruz 46 51 49 146 112 1.303 16 Colon 64 45 38 147 113 1.300 17 Rosario Central 50 46 50 146 113 1.292 18 Newells 39 63 43 145 113 1.283 19 Atl Tucuman 40 57 46 143 112 1.276 20 Barracas Central 0 53 41 94 74 1.270 21 Instituto 0 0 41 41 33 1.242 22 Lanus 56 36 48 140 113 1.238 23 Union 53 49 38 140 113 1.238 24 Banfield 47 49 40 136 113 1.203 25 Central Cba (SdE) 43 49 38 130 112 1.160 26 Platense 45 42 41 128 112 1.142 27 Sarmiento (J) 36 53 39 128 112 1.142 28 Arsenal 33 47 28 108 113 0.955

-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.

Los partidos que cierran la fecha de los Clásicos

Este lunes, habrá cuatro cotejos que cerrarán la fecha interzonal de la Copa de la Liga Profesional. A continuación, el cronograma de encuentros: