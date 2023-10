Claudio Brilloni sobre el asesinato de la hincha canalla: “Es la estupidez humana en su máxima expresión”

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, habló con la prensa luego del clásico rosarino entre Rosario Central y Newell’s Old Boys en el Gigante de Arroyito. Consultado por la muerte de la hincha canalla asesinada por un piedrazo cuando transitaba en su motocicleta, señaló: “Es la estupidez humana en su máxima expresión en el medio de una complejidad de la vida social, que ha provocado que nos tengamos que lamentar la muerte de una persona. Solo por vestir la camiseta de unos determinados colores, provocó no sé si la ira, el desquicio o la irracionalidad de un delincuente o de un criminal”.

Al aire en Cadena OH! agregó: “Esto ocurrió cuando no había patrullaje. Lo que no significa que durante todo ese día no haya habido patrullaje. Pero es un instante, un segundo para que una mente criminal lleve adelante el hecho”.

Leer más: Una hincha de Central fue asesinada a piedrazos después del clásico

Por otro lado, informó: “estamos en la empresa de llevar adelante la investigación para poner a este delincuente, a este criminal tras las rejas. Por supuesto que hay cámaras particulares, del 911, de la Municipalidad. Todo ese material está siendo evaluado y peritado por el fiscal, para llevar la causa a su pronto esclarecimiento”.

“Esto es una demostración de la violencia que tenemos enquistada en nuestra sociedad y que, lamentablemente, con más policías no lo vamos a resolver”, afirmó Brilloni.

Resultados del operativo policial

“Tuvimos unos pequeños incidentes, sobre todo en esos momentos críticos antes de ingresar a la cancha, cuando la gente se amontona. Otros fueron estafados en su buena fe y tenían entradas apócrifas. Tuvimos esta gresca entre dirigentes de Rosario Central y de Newell’s al ingreso. Antes de iniciar el primer tiempo se sacó el vallado, esto provocó que mucha gente que estaba afuera quisiera ingresar”.

Leer más: Incidentes en el clásico rosarino

Muchos hinchas leprosos denunciaron que en el acompañamiento del plantel en el predio de Bella Vista la policía reprimió con gases pimienta. Esto es lo que dijo al respecto del acontecimiento. “Hubo unas agresiones por parte de los hinchas, muchas de ellas fueron agresiones verbales. Por ahí alguno arrojó algún elemento contundente y la policía tiene que intervenir. En casos como estos se usan elementos no letales, como lo es el gas pimienta”.

Escucha la nota completa acá.