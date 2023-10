López Murphy denunció por enriquecimiento ilícito a Martín Insaurralde

Las imágenes de Martín Insaurralde, ex funcionario de la provincia de Buenos Aires y ex candidato a concejal por Lomas de Zamora, con la modela Sofía Clerici, continúan generando repercusiones a nivel nacional y local.

El involucrado salió a pedir disculpas y a renunciar a los cargos y candidaturas después de que fuera mostrado en un yate de lujo con bebidas y objetos de gran valor.

Ricardo López Murphy y María Eugenia Talerico, con el patrocinio letrado del Dr. Marcos Gómez Martín, definieron denunciarlo por enriquecimiento ilícito a partir del divorcio con su ex pareja, Jésica Cirio.

"Sucede que fue un hecho público y notorio comentado en numerosas notas periodísticas

que, recientemente y luego de 10 años de matrimonio, Martín Insaurralde y Jésica Cirio tomaron la decisión de divorciarse, lo que los enfrentó a la consecuente división de bienes. En ese sentido, Pagni dio a entender que la conductora televisiva y modelo le habría reclamado 50 millones de dólares al exintendente de Lomas de Zamora, y que el político habría aceptado pagarle 20 millones de dólares", apunta la presentación.

"Sucede que el Señor Insaurralde no tiene ninguna otra actividad comercial o de negocios que sea conocida y relevante, más allá de su actividad como funcionario público en diferentes cargos electivos y no electivos, por muchos años. Y si todo esto no fuera lo suficientemente escandaloso, han trascendido en estos últimos días gastos del Señor Insaurralde totalmente incompatibles con los ingresos de alguien que se desempeña hace más de 40 años en la función pública. En efecto, como han dejado trascender muchos medios periodísticos, el Señor Insaurralde habría estado de vacaciones en un lujoso balneario europeo (Marbella), en un costoso yate de alquiler, y gastando cuantiosas sumas en costosos regalos para su acompañante, que incluyen carteras de Louis Vuitton y relojes de Rolex", continúa.

"Creemos que los indicios existentes no dejan dudas de la pertinencia de abrir una investigación a los fines de establecer la posible comisión de los delitos que aquí se denuncian, incluyendo entre los posibles involucrados en la maniobra de lavado dinero, a quienes podrían haber colaborado en el ocultamiento o disimulación del patrimonio de origen presuntamente ilícito de Martin Insaurralde, es decir Jesica Cirio y Sofia Clérici".

