Operaron a Belisario Graviotto, el hijo de Juana Repetto

Belisario, el hijo menor de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, debió ser intervenido quirúrgicamente en una clínica desde la que su madre les llevó tranquilidad a sus seguidores y se mostró orgullosa de su comportamiento.

“Se la bancó como un rey”, contó la actriz, que, sin embargo, pudo hacer catarsis con sus seguidores. “Yo no tanto. Claramente me lloré todo. La anestesia general me genera mucha cosa”, explicó.

“No así Belisario, que nunca dejó de sonreír”, agregó Juana, muy feliz de que todo haya salido según lo planeado por los médicos para intervenir al nene a fin de aliviar una hernia inguinal que lo afecta desde hace algún tiempo.

