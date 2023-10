O'Connor: "Ganar un clásico para mí fue algo único, soy hincha del club desde chiquito"

Este miércoles, Tomás O'Connor dialogó con la prensa luego de la victoria en el Clásico. Allí, no pudo evitar responder sobre la victoria ante Newell's y explicó la injerencia de Miguel Russo: "Fue mi primer clásico y me transmitió mucha tranquilidad. Me dio calma y me dijo que lo juegue como un partido más".

"Soy hincha del club desde chiquito y ganar el clásico fue algo único. Todavía lo sigo disfrutando, pero el campeonato sigue", agregó el mediocampista canalla.

También se refirió al papel que ocupa dentro del equipo: "Los más grandes me respaldan, Miguel Russo me hace sentir importante, es un buen momento y tengo que seguir aprovechando".

"Personalmente, trato de no pensar mucho en el futuro. Quiero ir tranquilo, partido a partido. Me siento bien, pero creo que siempre se puede un poquito más, como me dice Miguel".

Parte médico de Octavio

Este miércoles, el club informó que Octavio Bianchi recibió el alta médica deportiva. Hoy estuvo a disposición para entrenar con el plantel en el predio de Arroyo.