Alumnos desobligados y marcha contra Milei: "Una vergüenza", cuestionó Mayoraz

Este miércoles, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) desobligó a sus alumnos desde las 15 por la realización de una marcha que planteó lo siguiente: “Ni voucher ni arancel: Educación pública, gratuita y transformadora”. La concentración se llevó a cabo desde la Gobernación hacia el Monumento a la Bandera.

“Hay una convocatoria de la Federación Universitaria Rosario y de la asociación gremial de la docencia universitaria para el día de mañana en defensa de la universidad pública y, ante la solicitud, porque además nosotros compartimos lo planteado y así lo establece un documento que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de nuestra universidad, desobligamos a la comunidad para que quien quiera asistir pueda hacerlo”, había explicado hace algunos días el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Sobre la propuesta de Milei, Bartolacci explicó que en la política de vouchers es impracticable, “hay resguardo legislativo y constitucional en la Argentina que así lo indica”, dijo. También que en los lugares que se ha aplicado señalaron que no fue buena medida. “Además los documentos de organizaciones internacionales, sobre todo aquellas vinculadas a la educación, son muy críticos respecto de las pocas experiencias que se han desarrollado en el mundo”, relató el rector.

Al respecto, el diputado provincial y candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, cuestionó que se trata de "una vergüenza eso que hizo Bartolacci. Comparo con la Universidad de Buenos Aires, que va a recibir a los cinco candidatos en el Debate Presidencial, entonces hay que abrir el debate, ese debería ser el rol, no censurarlo".

"Bartolacci se pone en un lugar que no corresponde. Si el quiere manifestarse en contra de las propuestas de Milei o de quien sea, está en todo su derecho, pero que no involucre a la universidad. No puede comprometer a todos de un modo autoritario, no hubo clases ni en la universidad ni en los colegios secundarios", expresó el legislador, en diálogo con Sin Mordaza TV.

Finalmente, dijo: "Yo agradezco que Bartolacci ya dé por ganador a Milei, pero me parece un exceso el mensaje que está dando. No podemos aceptar eso, en el estatuto de la UNR dice que se deben respetar todas las ideas políticas, y acá se está ante un acto de discriminación. 40 años de democracia y este hombre no aprendió nada".

