Se aprobó el plan para pavimentar accesos a 46 pueblos de la provincia

El Senado aceptó por unanimidad y sobre tablas los cambios que hizo la Cámara de Diputados a un proyecto de ley de Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), en una sesión en la que se celebró -desde el interior provincial- que Santa Fe tenga ahora un acuerdo para que por fin todas las poblaciones tengan pavimentados los caminos que hoy (en el mejor de los casos con ripio) las unen con una ruta provincial asfaltada.

El texto fue parte de las conversaciones en la comisión de transición que, entre otros, forman el senador mencionado -que es además el presidente del Comité Provincial de la UCR- y su par Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), un hombre de extrema confianza del gobernador saliente Omar Perotti.

El justicialista dijo que será el próximo gobernador, Maximiliano Pullaro, quien deberá poner en marcha el proyecto que Michlig describió como "una política de Estado". Ambos destacaron que se vota un programa que contiene una autorización para tomar deuda por hasta 300 millones de dólares en el sector externo, a nivel de organismos de crédito multilaterales (como el Bid, la Corporación Andina de Fomento, o como los fondos de origen árabe que han sido últimamente tan generosos con Santa Fe) que ofrecen condiciones de pago muy ventajosas. Y expresaron que alguna vez se debe poder cumplir con el objetivo de que cada santafesino, viva donde viva, tenga la infraestructura necesaria en términos de conectividad vial.

En tiempos de conectividad virtual, la Legislatura ha definido planes para que haya vínculos físicos. Para que salir de pequeñas poblaciones alejadas de la ruta pavimentada, en medio de una emergencia médica en caminos fangosos, no sea una pesadilla. Ni exija contar con vehículos costosos capaces de competir en un rally.

Los senadores dijeron que es el clima de la transición entre la gestión que deja el gobierno y la que se comienza a delinear lo que permite el acuerdo. Michlig valoró que la mayoría justicialista actual del Senado haya votado una norma que podrá aprovechar el próximo gobernador de su partido. Y Calvo agregó que el radical haya elogiado su proyecto de convertir en ley el actual programa "Caminos de la Ruralidad", que ya tiene media sanción del Senado y pasó a Diputados.

El representante peronista comentó que en el Presupuesto vigente ese plan del Ejecutivo cuenta con 3.500 millones de pesos asignados a pavimentar o mejorar caminos en el interior y que una proyección de ese renglón para 2024 haría que el próximo presupuesto (de existir una Ley que lo convierta en una obligación permanente) llegue a unos $ 5.000 millones. Michlig había dicho que la norma que impulsa Calvo es complementaria y que va en la misma dirección que la sanción definitiva de este jueves 5.

José Baucero (PJ-Nes-San Javier) dijo que es "un día histórico" para el cuerpo, por lo votado. Y expresó su opinión de que debería buscarse que ya mismo, se pavimenten los accesos a los pueblos cercanos a la futura ruta 55 que une ese departamento con el de San Justo. Los contratos en marcha han previsto echar ripio en esos caminos, que pronto se perderán con el paso del tiempo porque "para comunas tan chicas es imposible su mantenimiento". Pidió asfaltarlos, lo que fue apoyado por el representante sanjustino Rodrigo Borla del radicalismo.

Cuatro que no acompañaron

Durante las exposiciones, que también contó con aportes del presidente provisional del Senado Rubén Pirola, porque debió ausentarse la vicegobernadora Alejandra Rodenas, Michlig lamentó que cuatro diputados no haya acompañado su proyecto. "Seguramente han vivido siempre en ciudades con todo lo necesario y la infraestructura con la que sueñan hoy 46 localidades que aspiran a tener lo mismo: certeza de que vas a llegar a la ruta". El senador no dio nombres de los cuatro que no estuvieron de acuerdo, pero se sabe que entre los votantes en la Cámara baja hubo representantes de la creciente extrema derecha y otros conocidos dirigentes de centro izquierda. En el primer caso, un voto en contra y en el resto abstenciones.