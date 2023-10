¿Qué efectos tienen los viajes en nuestro cerebro?

Viajar es una experiencia profundamente enriquecedora que va más allá de la simple aventura. Cada vez que emprendemos un viaje a un nuevo destino, nuestro cerebro se somete a una serie de estímulos y desafíos que pueden tener un impacto significativo en nuestra salud mental y bienestar.

Desde la necesidad de caminar por calles desconocidas, hasta la interacción con personas de diferentes culturas y la comprensión de idiomas extranjeros, nuestro cerebro está constantemente procesando información nueva. Esta estimulación cognitiva puede mejorar nuestras habilidades de resolución de problemas, nuestra memoria y nuestra capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

¿Por qué viajar es bueno para el cerebro?

Según científicos, el impacto que tiene un viaje en el cerebro humano marca una huella de fuego, fuerte y permanente. Esto significa que la experiencia va a quedar grabada y producirá un aumento de la interconectividad sináptica producto de la motivación y de la transformación. Un informe realizado por el Journal of Personality and Social Psychology, concluyó que los estudiantes que vivieron en el extranjero tienen un rendimiento en tareas de resolución de problemas un 20% mejor que aquellos que no viajaron.

Viajar posiciona en un ambiente en el que casi todo puede ser nuevo y todo puede verse desde perspectivas distintas. Según un estudio de la revista académica Academy of Management Journal, las personas que trabajaron y vivieron experiencias profesionales en el extranjero son más imaginativas y creativas que las que permanecieron en su país de origen.

Reducción del Estrés

El estrés es una parte inevitable de la vida, pero viajar a nuevos destinos puede actuar como un alivio natural del estrés. Alejarse de la rutina diaria y las responsabilidades puede proporcionar un descanso mental necesario. Además, la exposición a entornos naturales y paisajes hermosos durante el viaje puede liberar endorfinas y reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.