Nacho y La Tora de Gran Hermano confirmaron su separación: los detalles

Ocurrió una nueva separación entre los ex participantes de Gran Hermano 2022. En esta ocasión fueron Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, quienes confirmaron la noticia a través de historias de Instagram.

“A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Na decidimos no estar más juntos. No pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto”, comenzaron los ex participantes en el texto.

A su vez, aseguraron que, si bien ya no se encuentran juntos sentimentalmente, continuarán en el programa de streaming y en diversos trabajos compartidos que tienen: “Hoy no estamos más en relación, pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado. Obvio que Fuera de Joda va a continuar, además de los proyectos que tenemos juntos en pie”.

Finalmente, agradecieron por el “respeto y amor que siempre nos dan en este momento”.

Horas atrás, en Intrusos (América), Guido Zaffora había esparcido la noticia como un rumor y había explicado que el problema se centraba en Fuera de Joda, el programa de streaming en el que participan.

“Dicen que Nacho la dejó a La Tora porque no la aguantaba más. Se puso muy intensa”, informó el periodista. Y aseguró que el motivo de separación fue por el streaming: “Se fue Juli Poggio y el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien. La Tora era muy intense con Juli. Palo va, palo viene. La destrataba. No congeniaban. Lucila tenía mucho protagonismo y no era la más estelar del streaming”.

Sin embargo, Laura Ubfal tuvo sus dudas y le respondió al periodista: “Van a volver por que van a estar en La noche de los ex del próximo Gran Hermano”, informó Noticias Argentinas.