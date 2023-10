“Milei en primera” convoca a vecinos a cuidar el voto de La Libertad Avanza

La agrupación “Milei en Primera” que impulsó la campaña de difusión y fiscalización convoca a vecinos a sumarse al proceso electoral que lleva adelante La Libertad Avanza de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre:

“Cuidar el voto de los ciudadanos es fortalecer la democracia. Desde 1983 nunca hemos visto una campaña tan sucia y tan degradante. Tampoco una en la cual estemos tan cerca de derrotar una clase política que se resiste a irse. Y se van a ir por la fuerza del voto de los ciudadanos”, afirmó la diputada provincial electa Beatriz Brouwer.

Con la participación de los diputados provinciales electos Silvia Malfesi, Beatriz Brouwer y Omar Paredes, que ingresaron en la lista de Amalia Granata, junto a la candidata a Diputada Nacional Rocío Bonacci y a legisladora al Parlasur, Andrea Calligaris, de La Libertad Avanza, apoyados por los partidos Unite, Libertario, Moderado y Popular lanzaron la mesa “Milei en primera”.

Por su parte la Presidente del Partido Libertario y también diputada provincial electa Silvia Malfesi expreso que “los libertarios venimos a ejercer nuestros derechos políticos en plenitud y como manda la Constitución Nacional, y para que estas elecciones nacionales reflejen la verdadera voluntad del pueblo argentino se requiere de una organizada y exhaustiva fiscalización”.

Por su parte la candidata a Diputada Nacional Rocío Bonacci convoco a “sumarse a fiscalizar el proceso electoral y apoyar la lista que encabeza Javier Milei y Romina Diez, cuidar el voto para que esta democracia sirva de verdad”.

“Es Milei o Ezeiza. Los jóvenes tenemos el desafío de reconstruir una democracia que después de cuarenta años ha demostrado que con ella no se come, no se cura, ni se educa. Es una democracia de “viejos meados”, una democracia que te da derechos vacíos de contenido, pero que no te da lo más importante… ni futuro ni esperanza”, agregó la candidata para terminar afirmando que “hay una casta que se resiste a irse… jubilémosla el próximo 22 de octubre votando a Milei”.

La mesa “Milei en primera” invita a sumarse como fiscal llamando al teléfono 341 612 1635.