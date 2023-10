Jorge Rial opinó del noviazgo de Morena con un preso de Batán

Luego de las fuertes repercusiones que despertó las imágenes que muestran a More Rial visitando a su nuevo novio, Agostino Carriño (que está preso en la cárcel de Batán cumpliendo una condena por un violento robo), Jorge Rial fue contundente al opinar de su hija.

“Hablé con ella (por Morena) el otro día y creo que se va a vivir a Córdoba otra vez. Eso es todo lo que sé. Y después, con respecto a las imágenes, lo lamento mucho. A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero es grande y elige hacia ese lado. No me gustan ese tipo de compañías y yo, en ese sentido, me cuido un poco”, lanzó Jorge Rial, en una nota que le dio a Poco correctos, el programa que conduce Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

Por otro lado, el conductor dejó en claro que mantiene un vínculo constante con su nieto, fruto de la relación de Morena con Facundo Ambrosioni: “Hablo todos los días con Fran que está con el padre y los abuelos (en Córdoba). Hay una distancia prudencial que me parece que no hace bien a todos, a ella también”

Asimismo, ante la consulta sobre si le gustaría volver a rearmar su relación con su hija, el periodista respondió, sincero: “Hoy no es prioridad. Hoy es prioridad que estemos todos bien, cada uno en su mundo”.

Leer también: Agostino Carriño, el novio de Morena Rial que está preso en la cárcel de Batán

“Yo estoy bien en este mundo y ella, calculo, que estará bien en ese mundo, para mí, marginal. No me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema. Ella es grande. Todos tranquilos y todos bien”, cerró Jorge, firme con su postura.

Luego del escándalo mediático que protagonizó con su hija, Morena, Jorge Rial parece haberse acercado un poco más a ella después de haberse reencontrado con su nieto, Francesco, el pequeño que la joven tuvo con Facundo Ambrosioni.

Indagado por cómo es su relación con More, el conductor se sinceró en una nota que dio a LAM: “Es perfecta. Bueno perfecta… nos hablamos nada más”, lanzó. Y sobre cómo se dio el reencuentro con su nieto, detalló: “Me llamó él y Morena me dijo ‘te extraña y te quiere ver’, y nos vimos. Punto”.

Por otro lado, ante la consulta si esto podría servir de escenario para escribir un nuevo capítulo con Morena, Rial se mostró dubitativo: “No lo sé, chicos. Hoy, a mí lo único que me importa, de verdad, es mi nieto. Estoy muy bien con él. Estamos felices los dos y nos llevamos muy bien

“Con mi hija, todavía, no hablé profundamente. Hablaremos en su momento y cuando sea el momento. Hoy, quiero reconstruir la relación con mi nieto, él es lo mejor que tengo. Como padre la voy a perdonar y amar siempre. No hay límites. Si, perdón, hay límites en decir ‘hasta acá’, ‘ojo’”, cerró Jorge, tajante.

Fuente: Ciudad Magazine