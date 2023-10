Scaloni tras el triunfo frente a Paraguay: "el primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo"

Este jueves, la Selección Argentina venció por 1 a 0 a Paraguay en el estadio Monumental por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Después del partido, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y analizó el desarrollo del encuentro: "El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo. Con situaciones, con recuperación tras pérdida y agresividad justa. Es una lástima llegar al final del primer tiempo solo con el 1-0 pero después manejamos -más allá de la jugada de Sosa- creo que el equipo estuvo bien, tranquilo, no tuvo inconvenientes y se hizo el partido que se tenía que hacer".

"Por ahí en el segundo tiempo nos faltó ser un poquito más vertical pero también era verdad que también estaban agazapados para salir de contra. Intentamos que ellos vengan un poquito para liberar los espacios y al final creo que el resultado es corto pero el equipo hizo un buen partido" agregó.

En referencia al funcionamiento del equipo con el doble nueve conformado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, el técnico explicó: "Se habla tanto del doble nueve... Son dos delanteros completamente diferentes: Julián Álvarez aporta muchísimo con movimientos con los costados, Lautaro Martínez es más central pero se complementan. Pueden jugar juntos, siempre lo dije, y juntos hicieron un gran partido".

Por último, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi sea parte del duelo frente a Perú del próximo martes: "Hablaremos en estos días. Tiene dos entrenamientos más para seguir juntando minutos y veremos. No es descontado que juegue, no es descontado que no juegue -porque todavía no hablé de eso- pero hoy creo que era riesgoso que pueda meter más minutos de lo normal".