Se presentó el libro “Voces Femeninas en la Investigación”

El gobierno provincial presentó el libro “Voces Femeninas en la Investigación”, que contiene 81 ensayos e informes técnicos con los resultados de las investigaciones que se llevaron a cabo en el marco del Programa de Becas de Ciencia, Tecnología e Innovación con Perspectiva de Género de Santa Fe, a partir del cuál mujeres santafesinas realizaron movilidades a diferentes puntos del país y del mundo.

El principal objetivo de la publicación es la divulgación de producciones realizadas por mujeres, priorizando que los documentos puedan ser leídos o comprendidos por el público en general y no así su especificidad científico-técnico; aunque por supuesto al tratarse de una compilación completamente interdisciplinaria existen diversidad de trabajos y formatos.

Los trabajos corresponden a disciplinas como ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias agrarias, ingenierías de los materiales, ciencias sociales y humanidades, desarrollo tecnológico y social, economía y derecho.

Al respecto, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, destacó “la importancia del libro, ya que visibiliza el rol de las mujeres santafesinas en acciones claves para innovar en técnicas productivas, explicar fenómenos sociales y resolver problemáticas actuales. Ahora las actuales niñas, adolescentes y estudiantes iniciales de la universidad tienen en este documento los distintos ejemplos de muchas que se han animado a romper moldes y estereotipos, y, lo más importante en este caso, con el apoyo del Estado Provincial”.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, Marina Baima, afirmó que “esta presentación es un resumen de las políticas y las decisiones de Santa Fe, donde la igualdad de género y la investigación se entrelazan en una poderosa historia. Este libro celebra a mujeres que han luchado por ser científicas y motiva a las niñas que sueñan con serlo, presentando investigaciones que todos pueden entender. Es un compromiso que asumimos con la igualdad para las mujeres y diversidades, una muestra de que el conocimiento debe ser compartido y este libro es una inspiración y un paso hacia ese mundo más justo y equitativo en la ciencia y en la innovación”.

En tanto, la secretaria de Gestión Federal de la provincia de Santa Fe, Candelaria González del Pino, señaló que “en estos cuatro años de gestión la Casa de Santa Fe ha sido, por indicación del gobernador Omar Perotti, un espacio de encuentro y visibilización de las potencialidades que la provincia de Santa Fe tiene para ofrecer al país y el mundo. La presentación de este trabajo de mujeres santafesinas en ciencia es una muestra clara de las capacidades que tenemos y de la importancia de un Estado presente que acompañe estas iniciativas para reducir brechas. Estamos en un momento clave en nuestro país, y la ciencia y tecnología no está ajena a discusiones que creíamos saldadas. Como decía Houssay: “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, concluyó.

La presentación se realizó en la Casa de Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de Ana Franchi y Luz Lardone, quienes realizaron el prólogo del libro, de las máximas autoridades de ciencia y técnica de las 24 jurisdicciones, de jefatura de gabinete, de la secretaria de economía del conocimiento, entre otros.

El proyecto editorial fue coordinado por las universidades nacionales de Rosario y de Rafaela, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la provincia de Santa Fe. La coordinación estuvo a cargo de Constanza Estepa, Lucía Desuque y Marina Baima

Garantizar derechos

Este libro busca garantizar el derecho de acceso a la información pública y la democratización de las instituciones políticas, académicas y científicas. Las producciones surgen de los informes presentados en el marco de un programa del Estado provincial, que por tratarse de contenidos elaborados con el apoyo de fondos públicos, fue prioridad para la provincia de Santa Fe facilitar instancias de socialización del conocimiento por parte de sus beneficiarias.

La presidenta del Consejo Nacional CONICET y escritora del prólogo, Ana Franchi, detalló que “el libro Voces Femeninas en la Ciencia, es un trabajo importantísimo llevado adelante por Marina Baima y la gente de la provincia de Santa Fe. La posibilidad de las becas por género para atender reuniones científicas y congresos son muy importantes porque van hacia dos problemas gravísimos que tienen las mujeres para avanzar en la carrera científica: los temas de cuidado y los temas de la participación para presentar sus propios trabajos. Son dos de los tantos impedimentos que sufren las mujeres científicas. Así que felicitamos a todas y todos los que han trabajado en este proyecto”.

Por último, la subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Luz Lardone, señaló que “Voces femeninas de la investigación es mucho más que una publicación que compila trabajo de mujeres santafesinas en las diferentes dimensiones del conocimiento. Es una acción concreta de política pública que visibiliza la perspectiva de género y sobre todo contribuye a legitimar el lugar de las mujeres en el sistema científico tecnológico nacional. Cuando se trabaja desde los márgenes no hay mejor acción que la que se hace de manera colectiva. El género es un asunto político y como tal su práctica es colectiva y desde la política”. En síntesis, “este libro es un producto de la práctica concreta de una política activa con identidad federal”, agregó Lardone.

El libro se puede descargar en formato virtual haciendo clic acá.