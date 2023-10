Newell's visitará a Tigre y buscará revalidar lo hecho frente a San Lorenzo

Este viernes a partir de las 16:45, Newell's visitará a Tigre en el estadio José Dellagiovanna por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El árbitro del encuentro será Fernando Espinoza.

El equipo de Gabriel Heinze viene de golear por 3 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y se sacó el sinsabor de la derrota clásica frente a Rosario Central. Ahora, el objetivo será mantener ese nivel frente al otro Matador a los fines de acercarse a los puestos de clasificación para los cuartos de final del actual certamen y, además, mantenerse cerca de los accesos a las copas internacionales 2024.

De cara a este duelo frente a los de Victoria, el Gringo no podrá contar con Ignacio Schor, quien no se recuperó de su problema en el tobillo. Al mismo tiempo, tendrá el regreso de Guillermo May luego de cumplir las dos fechas de suspensión por la expulsión ante Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Tigre hace cinco partidos que no gana. Su último triunfo fue nada menos que ante Boca, luego empató tres y perdió dos. El conjunto de Victoria necesita escapar de la zona de descenso, de la cual está a sólo dos unidades.

Probables formaciones

Tigre: Santiago Rojas; Martín Ortega, Robert Rojas, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, José Paradela, Sebastián Medina y Aaron Molinas; Nicolás Reniero. DT: Lucas Pusineri.

Newell's: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortíz o Glavinovich y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Historial

Jugaron 54 veces

Tigre ganó 11

Newell's ganó 28

Empataron 15 veces

Último partido