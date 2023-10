Denuncian ataques a balazos contra autos en la Ruta Nacional 168

Varios automovilistas que circulan por la Ruta Nacional 168, que une Santa Fe con Paraná, denuncian que sus vehículos fueron atacados a balazos. Los hechos ocurrieron cerca del radar que se encuentra frente a la Universidad Nacional del Litoral, mano hacia Santa Fe.

Germán, una de las víctimas, contó que el miércoles a las 15 sintió dos golpes muy fuertes en su auto. Al detenerse en la rotonda, vio que tenía dos impactos que no parecían de piedras. “Voy al chapista y me confirmó que no es un piedrazo. No lo puedo confirmar porque no soy perito, pero la apariencia es que es un tiro de 22, o un balinazo de acero”, dijo por Cadena 3.

El hombre señaló que el punto de impacto fue “a tres centímetros del vidrio del acompañante”, y que si iba con alguien más “le pega en la cabeza”. Además, expresó su preocupación por la cantidad de gente que circula por ese lugar, entre estudiantes, trabajadores y vecinos.

Germán hizo la denuncia policial correspondiente y reclamó “que pongan algún destacamento policial o corten los pastos” para evitar que sigan ocurriendo estos ataques.