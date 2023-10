Elecciones nacionales: todo lo que hay que saber para votar mañana

Magdalena Gutiérrez, delegada de la Secretaría Nacional Electoral, contó todos los detalles de cara a las históricas elecciones de mañana.

En una entrevista con Cadena Oh!, Gutiérrez señaló: “En la provincia de Santa Fe tenemos 8.332 mesas habilitadas para votar. Eso se va a realizar en 1.429 establecimientos en toda la provincia. Lo que nos vamos a encontrar el domingo es muy distinto a lo que nos encontramos el 13 de agosto. Solo se van a encontrar cinco boletas, que cada una de ellas contiene las cuatro categorías que vamos a tener que elegir este domingo”.

Ante la consulta de quiénes están obligados a sufragar y quiénes no, aclaró: “Obligados a votar estamos todos, es un derecho y una obligación. La diferencia es que los menores de 16 a 18 años y los mayores de 65 no tienen que justificar la no emisión del voto en caso de no ir. Sí el resto de personas que estén en el padrón y no se presenten a votar”.

Qué se puede hacer y qué no

“Se puede llevar el voto desde la casa, no es ilegal. Nosotros, lo que recomendamos, es que tomen las boletas del cuarto oscuro. Porque si uno toma una que no es válida, se anula el voto. Las boletas del cuarto oscuro ya están aprobadas por la Junta Electoral Nacional”. Y recalcó: “Para que sean válidas, las boletas tienen que decir: elecciones generales 22 de octubre de 2023”.

“Nadie te va a prohibir el ingreso con celular. Cuando uno entra al cuarto oscuro, el voto es secreto, por lo tanto, lo que corresponde es que ese voto quede en la conciencia de cada uno y no andar filmando ni sacando fotos”.

Por otro lado, informó que durante la veda “está prohibida la organización de eventos populares al aire libre, el expendio de bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir esto? Un bar va a poder estar abierto. Sí. No va a poder vender bebidas con alcohol. No se puede entregar boletas, propaganda ni hacer proselitismo. Tampoco la apertura de organismos partidarios en el radio de 80 metros de los lugares de votación”.

Y comentó: “Hasta ahora no tenemos denuncias formales de que se haya violado la veda”.

Padrón

“Se puede consultar el padrón en: https://www.padron.gob.ar/. Solo lo que le va a requerir es el DNI y el sexo. Por ahí andan circulando unas páginas que piden dinero, la oficial es gratis y los únicos datos que piden son estos. Ante la duda no continúen en la página o pueden comunicarse con la secretaría electoral”.

Escucha la entrevista acá.