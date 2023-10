La elección en Santa Fe en la categoría diputados nacionales fue pareja y el reparto de las bancas se dio entre cuatro fuerzas. La provincia ponía en juego 10 lugares, y es la tercera que más escaños renovaba. La sorpresa fue la gran elección de la lista que acompañaba a Juan Schiaretti, ya que al pelotón de La Libertad Avanza 32,36%, Unión por la Patria (29,08%) y Juntos por el Cambio (26,90%), se le coló Hacemos por Nuestro País (9,23%) como minoría.

Las tres fuerzas principales (UxP, JxC y LLA) se llevaron tres bancas cada una, y HNP colectó el último de los lugares.

La lista de La Libertad Avanza, que acompañaba la fórmula a presidente de Javier Milei y Victoria Villarruel, estuvo encabezada por Romina Diez, que irá al Congreso junto al diputado provincial Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci. No entraron Marcos Peyrano y Karina Raiz. LLA no tiene diputados por Santa Fe, por lo que no ponía bancas en juego.

Unión por la Patria, la lista del aspirante a presidente Sergio Massa que lleva a Agustín Rossi como vice estaba comandada por Germán Martínez (actualmente diputado), quien renovará mandato, y se sumará la directora de Migraciones Florencia Carignano y el ministro de Transporte Diego Giuliano. La ex senadora nacional María de los Ángeles Sacnun y Julián Vignatti no llegaron.

La nómina de Juntos por el Cambio, que llevaba como candidata a presidenta a Patricia Bullrich y a Luis Petri como vice, tenía en el primer lugar al actual diputado nacional José Núñez (renovará), quien seguirá en el Congreso junto a la debutante Verónica Razzini y el director de Fundación Libertad Alejandro Bongiovanni. No entraron May Serra y el diputado provincial del espacio de Pullaro, Juan Cruz Cándido.

Hacemos por Nuestro País (de Juan Schiaretti-Florencio Randazzo) llevaba al socialista Esteban Paulón bajo el lema La Fuerza de Santa Fe. El partido de la rosa ponía en juego la banca de Enrique Estévez, que terminará su mandato en diciembre. Había sacado 3% en agosto, pero superó los 9% y se metió en la conversación por una banca. El activista por los derechos LGBT+ asumirá en diciembre en la Cámara baja.