El Kily diagrama el equipo para enfrentar a Defensa en un duelo clave para alejarse del descenso

El próximo martes a las 17:00hs, Unión recibirá a Defensa y Justicia en el estadio 15 de abril por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. El árbitro del encuentro será Darío Herrera.

El encuentro frente al Halcón asoma como la primera de las cinco finales que le quedan al Tatengue en esta lucha por evitar el descenso. Los de Cristian González deberán reponerse raudamente luego de la derrota frente a Boca Juniors en La Bombonera.

Leer más Recta final de la Copa de la Liga Profesional: qué le queda a Colón y Unión en la lucha por no descender

Pensando en el duelo ante los de Florencio Varela, el Kily volverá a tener la baja de Franco Calderón tras recibir la expulsión por culpa de una dura entrada contra Edinson Cavani. Vale recordar que el defensor de 25 años no pudo estar en la octava fecha frente a Sarmiento Junín por acumulación de amarillas. Probablemente, Franco Pardo tenga la oportunidad de reemplazarlo en la línea de tres defensiva.

En el ataque, el entrenador podría barajar la posibilidad de darle una chance como titular a Nicolás Orsini. Desde su arribo, el ex Boca Juniors ingresó en todos los partidos pero en cada uno de ellos lo hizo mediante el banco de suplentes.

Ahora, el delantero de 29 años podría romper con la dupla conformada por los juveniles Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales. Desde el comienzo del actual campeonato, el atacante de 18 años no pudo desplegar su mejor rendimiento y todavía no convirtió goles. Por su parte, el Torito es el máximo goleador del equipo aunque no convierte desde la tercera fecha frente a San Lorenzo.

Teniendo en cuenta que Orsini marcó el tanto de la victoria frente al Kiwi, mientras que los juveniles no pasan por un buen momento, el Kily podría analizar una modificación en la dupla ofensiva del Tatengue.