Buenos Chicos se despide de la pantalla chica

Buenos Chicos llegará a su final antes de lo previsto tras semanas de incertidumbre alrededor de los números que conseguía en las noches de El Trece.

La cuenta de X llamada Teleavisador, dedicada a la información sobre las internas de los canales de televisión, confirmó que la telenovela juvenil será terminada antes de tiempo: "Final para #BuenosChicos. Los actores ya fueron notificados de la finalización de la serie de @PolkaProd y @eltreceoficial".

Asimismo, el motivo por el que Buenos Chicos terminará antes de lo previsto debido a que el rating no fue lo esperado y no sería sostenible extender su presencial en la grilla de El Trece: "Graban hasta finales de noviembre y no extenderán sus contratos debido a la baja audiencia".

Leer también: Telefe anunció el comienzo de Gran Hermano 2023

El pasado 4 de octubre se confirmó que el canal le cambiaría el horario a Buenos Chicos. Los 8 Escalones del Millón finalmente recuperó su horario en el prime time en El Trece y la ficción fue reubicada en la grilla.

El bajo rating que viene cosechando la ficción juvenil de Polka y el empeño del canal por poder competir dignamente frente al Bailando 2023 y Got Talent Argentina en la franja horaria de 21:30 a 23, llevaron a que el ciclo de Guido Kaczka volviera a este horario tras un mes del inicio de la telenovela.

El programa de los millones subió su promedio esta semana con la final en la que se disputaban un departamento además del dinero, lo que pudo haber motivado a la gerencia de programación a terminar de decidir que Guido Kaczka vuelva a tener la tarea de sostener a la audiencia frente a los caballos más fuertes de Telefe y América.

A pesar de que los espectadores de Buenos Chicos se quejaron en las redes sociales desde que se empezó a rumorar este cambio, esto no pesó para que el canal decidiera este movimiento en la programación y ahora la ficción sale al aire a las 23 horas y terminará en un par de meses.

Fuente: Exitoina