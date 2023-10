Santiago Mascheroni: “La decisión apresurada de la fórmula es bastante dolorosa”

Santiago Mascheroni, el histórico dirigente radical, habló acerca de la decisión tomada por el Comité Nacional de la UCR en torno al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Además, el mismo que es señalado como parte del futuro gabinete de Maxi Pullaro, habló de las expectativas del nuevo gobierno provincial que tendrá a su partido en la cabeza de la gobernación.

Al aire de Cadena Oh!, Mascheroni indicó: “Más allá de algunas voces que habían salido para un lado y para otro, con mucha claridad el comunicado dice que: el radicalismo no impulsa la votación para ninguno de los dos. Nosotros votamos y pusimos ante la consideración pública una propuesta política y un programa que se expresaba en Bullrich-Petri y la gente no la votó. Es decir, nos asignó un rol de oposición. El radicalismo no comparte ninguna de las dos alternativas políticas y en este sentido se expresó”.

El pedido de expulsión de Petri

Por otro lado, Marcelo Garrido le consultó por las versiones que salieron sobre una posible expulsión de Luis Petri e indicó: “Dentro del radicalismo hay mecanismos para resolver si hay un pedido de expulsión de alguien. Una cosa es una declaración política de alguien, otra es la instrumentación formal. Si es así, se discutirá y se resolverá en su momento. Yo creo que esto no es un tema que merezca ser profundizado”.

Y reflexionó: “Si alguien se siente vinculado al radicalismo y en ese vínculo acepta respetar la decisión institucional de la organización a la que pertenece, debe cumplimentarla. De todas maneras, los partidos políticos no tienen líneas rígidas que obligan a que la gente haga o tenga determinada actitud. Nosotros tenemos la actitud de convocar, de buscar el consenso, de que la gente razone, de dar argumentos, pero no se le puede poner una pistola en la cabeza a nadie para que vaya en una dirección o en otra”.

Y confesó: “Por eso, la decisión apresurada de la fórmula (por Bullrich-Petri) es bastante dolorosa. En todo caso, en el futuro van a tener que dar explicaciones profundas. Esto no se mide desde el punto de vista del éxito de la medida, se mide desde el punto de vista de las propias convicciones”.

El nuevo gobierno santafesino

“Hay una buena expectativa. Acá se construyó, y eso debe ser preservado, una herramienta importante, que es “Unidos”. Hay que hacer un esfuerzo para cuidar esa estructura, más allá de las diferencias que puede haber. Hay que tener la centralidad de conducir un proceso que significó un acompañamiento de la mayoría de los santafesinos. Yo veo una buena perspectiva, hay un respeto por la diversidad, pero también una firmeza de impulsar el mensaje que se votó en la provincia de Santa Fe”.

