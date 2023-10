Charlotte Caniggia disparó otra vez contra Coti Romero en el Bailando

Lejos de que sus fuertes declaraciones sobre Coti Romero quedaran en el pasado, Charlotte Caniggia redobló la apuesta y volvió a apuntar contra la participante de Bailando 2023, donde ella también participa.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli indagó sobre sus dicho contra la exparticipante de Gran Hermano 2022. A lo que Charlotte sentó su postura: “Y ella es muy falsa, lo reafirmo y es más, en el reality (de Telefe) no la querían mucho”.

“Es duro decirle falsa, pero es real. Es lo que que es”, agregó, dejando en claro que no logró mantener un buen vínculo con la expareja de Alexis “el Conejo” Quiroga, además de dar a conocer qué figuras del certamen no le caen bien.

“Me paso esto. Cuando fue la sentencia, me la pusieron a Coti al lado y entonces yo pensé ‘bueno, voy a hablar con ella’. Y le conté que no me caía muy bien Zaira Nara”, continuó sobre una de las compañeras de Coti en el streaming del Bailando. Y sobre la hermana de Wanda Nara cerró, filosa: “Hay gente que pegás onda al toque y otras que no te caen bien”.

Luego de que se decidiera que el próximo nominado de Bailando 2023 salga de la decisión de los participantes, cada uno eligió una pareja y dio sus motivos. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión de la noche llegó cuando Charlotte Caniggia se dirigió a Coti Romero.

“Esto es simple. Yo vengo a sacarle la careta a una falsa”, lanzó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin dar a conocer el nombre de la persona que quiere que esté a un paso de irse del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

Luego, la joven se dirigió al conductor: “Te voy a contar una pequeña anécdota. Hace poquito pensé que era copada y amiga, y me mandó al frente acá en el programa. No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo, y era una falsa total. Una re falsa era”, lanzó sin filtro. Y cerró, develando el misterio: “Yo voy a votar a la falsa de Coti Romero.

Zaira renunció por culpa de Coti y Charlotte

Zaira Nara renunció a su lugar en el streaming del Bailando 2023 luego de haber quedado involucrada en una discusión entre Charlotte Caniggia y Coti Romero. La modelo se mostró ofendida tras haber recibido un comentario fuera de lugar para ella y su hermana Wanda.

Todo sucedió mientras la hermana de Alexander Caniggia, que se encontraba en la pista del programa que conduce Marcelo Tinelli, expresó su descontento con algunos integrantes del streaming y le sugirió al conductor que en dicho equipo debería haber “más famosos”. Lo que hizo que la exparticipante de Gran Hermano pidiera la palabra y desatara el conflicto que derivó en la renuncia de Zaira este jueves.

“Primero que nada, yo no fui la que quemó a Char (por Charlotte). En segundo lugar, si no te quería quemar, hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me pediste a mí que lo diga. Así que vos sos falsa”, arremetió quien también participa del certamen de baile pero que el miércoles por la noche estaba al frente del streaming.

Y continuó: “No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije ‘no lo puedo decir’. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p.... Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”.

Zaira Nara con parte del equipo del streaming del Bailando 2023 (Twitter @zairana)

Al escuchar la versión de Coti Romero, Charlotte afirmó que efectivamente había hecho el comentario agresivo que su compañera había reproducido segundos antes. “Sí, obvio”, aseveró Caniggia.

Así las cosas, este jueves al mediodía, Zaira Nara anunció su renuncia al streaming del certamen de baile. Lo hizo a través de un comunicado que escribió en su cuenta de X (antes conocido como Twitter). “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, comunicó la modelo en una primera instancia en la red social en la que tiene casi dos millones y medio de seguidores.

Luego, se mostró dolida por los violentos agravios que recibió por parte de sus ahora excompañeras: “Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”.

Por último, aseguró que “disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

Fuente: Ciudad Magazine