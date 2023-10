Mario Barletta: "Hay que terminar con la cantinela de que Juntos por el Cambio se rompió”

El Diputado nacional y dirigente santafesino de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Barletta, habló de la posición que tomó la UCR de cara al balotaje presidencial. A su vez, criticó la posición política tomada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Al aire de Cadena Oh!, Mario Barletta, señaló: “estoy muy conforme con el radicalismo. El único partido que siempre ha respetado el funcionamiento institucional dentro del mismo, con su Comité Nacional, con la Convención, tomando definiciones en un acalorado debate, como no podía ser de otra manera, pero una posición absolutamente razonable”.

“El radicalismo no va a apoyar ninguno. Como institución, no puede decirte lo que vos libremente podés hacer. Es ser respetuoso de las libertades democráticas. Lo que dice es lo que corresponde a la institución”. Yo no voy a votar a ninguno. No voy a votar en contra de principios”.

Y agregó: “Lo que nos corresponde hacer es seguir poniéndole un freno a este energúmeno de Massa y al Kirchnerismo. O nos olvidamos que pueden volver con la Ley de Medios, o con la reforma de Justicia, que está todavía en la cámara, o el juicio a la corte suprema, que siguen con esa cantinela. Lo que tenemos que hacer es ser responsables y ponerles un freno, a esa ambición única de mantenerse en el poder, de generar pobreza, de seguir quitándole a los niños de nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer”.

Juntos por el Cambio

Consultado por Marcelo Garrido, si le sorprendió la posición política adoptada por Macri Y Bullrich indicó: “No me sorprendería demasiado, porque ya venía dando señales, incluso antes de las elecciones generales. Es decir, no fue una gran sorpresa”.

Y siguió con su reflexión: "El error del macrismo, o de cierto sector del macrismo es haber tomado una decisión sin haber consultado, sin diálogo previo, sin avisar. Yo creo que eso es lo que ha generado aún mayor dificultad. Supongamos que en un debate, se tengan posiciones diferentes los diferentes partidos, lo importante es acordar en el marco de los desacuerdos. Lo que digo es que no se puede, en un espacio como el de Juntos por el Cambio, que se tome una discusión sin un diálogo”.

“Volviendo a lo del radicalismo, no solo acuerdo lo decidido por el comité Nacional, no por una cuestión táctica, sino por una cuestión de fondo. Como vamos a apoyar a Milei que es la antítesis del funcionamiento democrático, el proyecto republicano, de la educación pública, además de las estupideces que ha dicho sobre Hipólito Yrigoyen, sobre Alfonsín o la venta de órganos. No tiene nada que ver con nosotros. Tampoco Massa, el Kirchnerismo, estamos votando a Cristina, a De Vido y a todos los demás”.

“Lo que me duele del radicalismo es que no siempre ha hecho las cosas bien, tenemos fuertísimas autocríticas los radicales porque otra vez fuimos a elecciones nacionales sin candidatos y otra vez furgón de cola. ¿Qué es lo que hizo y generó que en las provincias el radicalismo se fortalezca?, porque se hicieron las cosas bien. Pero a nivel nacional algo tiene que haber fallado para que vengamos de problemas en problemas en cuanto al radicalismo como fuerza nacional, para convencer, para atraer. Hay que dejar la cantinela que Juntos por el Cambio se rompió, ya se juntaron los 10 gobernadores y dijeron:´Vamos a gobernar en el marco de Juntos por el Cambio´”.

El gobierno de Massa

Para finalizar la entrevista hizo un análisis del gobierno de Massa. “Utilizó el gobierno, utilizó los recursos del pueblo para hacer su campaña. Cuando hablamos del plan ´Platita´, hablamos de usar los recursos del Estado que deberían ser destinados a educación, a salud, para cuestiones sociales. Este tipo lo que ha hecho es sacarle la comida a los niños que no comen todos los días. Debería ser condenado. Generó un 60% de pobreza e indigencia, entre los que nacen y tiene 17 años. Jamás podría y a darle un voto de confianza al Kirchnerismo, que ha destruido al país”.

Escucha la entrevista completa acá.