Está grave un joven baleado que intentó evitar un asalto

Continúa internado en el Hospital Cullen el joven de 36 años que fue baleado el fin de semana tras evitar un robo en JP López al 4000.

Marcela, sobrina de la mujer que fue víctima del asalto por parte de la pareja de ladrones, y que un vecino intercedió para evitar el robo.

“Ella está muy golpeada, está todas moretoneada, le pegaron un puñete en la boca y su cabeza está muy golpeada. La agarraron ahí en la puerta, hicieron que ingrese y la golpearon” sostuvo la mujer.

Agregó que su tía tiene 91 años y que la ladrona se sacó la remera para atar a la mujer, que alcanzó a gritar “socorro” y unos vecinos que pasaron por el lugar escucharon el pedido de ayuda.

Al ver la situación, los vecinos quieren evitar el robo, la ladrona se fue fue del lugar y el ladrón quedó dentro de la vivienda. Cuando uno de los vecinos le quiere cerrar una reja para que no se escape, fue cuando efectuó el disparo que le pegó en el pecho.

Mientras unos vecinos asistían al joven herido, otro corrieron a la ladrona y la retuvieron, hasta que llegó la policía y la trasladó por resguardo a la Seccional Décima. En tanto, el ladrón sigue prófugo.

“A mi tía le quitaron las joyas que tenían las manos, que tenían bastantes anillos, los aros de oro, porque ellos le pedían plata, que le diera la plata. Y ella plata no tenía, ella es la única que le dijo, bueno, llévate esto, pero no me golpees más” relató Marcela, sobrina de la mujer robada y golpeada.

En tanto, el joven herido fue identificado como Sergio García, quien permanece internado en grave estado en el Hospital Cullen.