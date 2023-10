Marina Calabró hizo catarsis tras blanquear su separación

La noticia de la separación de Marina Calabró de Martín Albrecht sorprendió, y más allá de la polémica por la forma en que Rodrigo Lussich reveló la información a través de Twitter, la periodista blanqueó su angustia.

“Estoy re triste, lloré todo el fin de semana”, reconoció en Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Entonces, explicó Marina su bajón: “Uno tiene las cosas muy masticadas y digeridas, porque es una separación que lleva más de cinco meses, y que venía hablada desde mucho más. Pero cuando se hace público remueve un montón de cosas”.

En ese punto, Calabró aclaró cómo decidió con el directivo de América poner fin a su relación: “No fue un quiebre. No quiero hablar demasiado más que nada por él, porque yo soy pública y no quiero exponer su intimidad”.

“Ambos notamos que empezaba a haber cierta desconexión. Adorarse, pero funcionar más como familia que como pareja”, se explayó.

“Yo reconozco que este está siendo un año de demasiado trabajo. No quiero poner la típica excusa, pero a veces uno se deja tomar por el trabajo y se desconecta de otras situaciones”, continuó.

Y cerró: “Pasamos a otra etapa de la relación, pero en los mejores términos”.

Fuente: Ciudad Magazine