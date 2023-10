Descubre los mejores perfumes de mujer

Las fragancias femeninas cuentan una historia llena de seducción, repleta de miradas y susurros al oído. Estos aromas son para mujeres modernas que viven su vida libremente disfrutando de una sencilla sensualidad.

Los perfumes no solo te acompañan cada día y en situaciones especiales, sino que habla de tu estilo y de ti, transmitiendo tu esencia a otros. Si todavía estás indecisa y no has encontrado los perfumes de mujer que sean tu complemento.

Estás en el lugar adecuado.

Aquí te contaremos los distintos aromas más usados en fragancias femeninas.

Comencemos.

Conoce las familias de perfumes para mujer

Las familias de los perfumes son esas notas que reflejan nuestros gustos, nuestras inquietudes y nuestra sensibilidad. El tipo de piel y las propias fragancias personales, se deben tener en cuenta a la hora de escoger un perfume. Te recomendamos probar sobre tu piel cada propuesta aromática antes de decidirte.

Existen cuatro familias de notas de perfumes para mujer:

Floral

Son notas dulces y llenas de feminidad. Las fragancias que pertenecen a esta familia suelen ser notas duraderas, desenfadadas y dinámicas, dirigidas para mujeres soñadoras, románticas y sensibles.

Cítricas

Una familia extremadamente juvenil, deportiva y refrescante, con ingredientes como el limón, la bergamota o la naranja. Perfectas para un entorno informal y pieles normales o grasas.

Chipre

Esta nota destaca por su persistencia e intensidad. Fragancias nocturnas y encajan con todo tipo de piel.

Orientales

Son las notas más exóticas, eróticas y sensuales, idóneas para la noche.

Las fragancias más usadas

En esta parte te nombraremos las fragancias femeninas más usadas, aromas que no querrás dejar de usar. Notas sensuales, juveniles y llenas de vida.

EAU, de Biotherm

Una fragancia deliciosamente estimulante que fusiona las esencias naturales de naranja destellante, mandarina y bergamota con la suavidad de los acordes de fresia y madera de cedro. Refresca intensamente y estimula tus sentidos con esta fragancia poderosamente adictiva, inspirada en la energizante fragancia cítrica de Lait Corporel.

La Vie Est Belle, de Lancome

Lancôme presenta una nueva forma de entender la felicidad: una felicidad más urgente que nunca. Una invitación a vivir el momento, a sentirse libre, a disfrutar de las emociones y sensaciones al máximo.

Una composición floral y adictiva que mantiene el carácter apetitoso del perfume y añade un nuevo sello de intensidad y personalidad.

My Way, de Giorgio Armani

Un ramo floral brillante, potente y luminoso, con una estela amaderada y penetrante que encierra experiencias únicas y auténticos encuentros vividos alrededor del mundo. Viví a tu manera, intensamente.

My Way Intense te invita a salir a descubrirte, en un viaje hecho de encuentros llenos de significado y experiencias importantes. Una floralidad amplificada en una estela amaderada persistente, basada en ingredientes de fuentes sostenibles.

Sí Passione, de Giorgio Armani

Este aroma floral y afrutado, con notas de rosa y vainilla, se creó para la mujer apasionada, femenina y libre. SÌ PASSIONE compartió la esencia característica de Sì, el néctar de grosella negra, combinado con una pera alegre y chispeante.

Born in Roma Donna, de Valentino

Esta fragancia femenina y moderna se mezcla con el exclusivo bourbon de vainilla con un toque fresco de pimienta rosa y una sobredosis amaderada en un giro audaz e inesperado. Una fragancia sofisticada y moderna.

Una fragancia con clase, construida a través de facetas olfativas modernas y atemporales que celebra la libertad de ser nosotros mismos.

Romance, de Ralph Lauren

La fragancia femenina que evoca la esencia atemporal del amor. Descubra la sensual esencia de los bosques aterciopelados, las extravagantes flores y el seductor almizcle. Una fragancia con notas de jengibre, manzanilla, limón, azucena, clavel, violeta blanca y flor de loto.

Mon Paris, de Yves Saint Laurent

Mon Paris Intensément es la nueva y atrevida versión del clásico Eau de Parfum. El corazón del perfume, una rosa sensual y elegante, se combina con grosella negra atrevida y almizcle blanco para una fragancia intensa que evoca una apasionada historia de amor en París.

Libre, de Yves Saint Laurent

Libre Eau de Parfum es una fragancia femenina atrevida y floral. Una declaración de aroma femenino para quienes viven según sus propias reglas. La esencia de lavanda de Francia se combina con la sensualidad del azahar de Marruecos y una nota atrevida de extracto de vainilla para un aroma único y duradero.

Déjate llevar por las pasiones y sensaciones que te traen estas notas y deja que te atrapen los perfumes de mujer más usados. Perfumes inspirados en mujeres audaces y libres.