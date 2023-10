Miguel Ángel Silvestre presentó su serie con un mensaje especial para Lali Espósito

Miguel Ángel Silvestre presentó la nueva temporada de su serie 30 Monedas en Argentina, en el Four Seasons Hotel Buenos Aires, y le dedicó un mensaje a Lali Espósito.

El reconocido actor español que compartió la ficción Sky Rojo con la cantante reveló que le envió un mensaje tras llegar al país y lo que ella le respondió.

“Ayer le mandé un mensajito, le dije ‘Lali, Argentina no es lo mismo si no me das un beso’ y me dijo ‘Y dale, nos vemos mañana’. La quiero mucho”, dijo a Clarín.

Fuente: Ciudad Magazine