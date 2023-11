Las claves de la gira económica de Pullaro

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de la provincia de Santa Fe, brindó este miércoles una conferencia de prensa tras su gira económica por los Estados Unidos para conseguir financiamiento de tres proyectos claves para su gestión: El Plan de Conectividad 100% Pavimento, el acceso a los puertos y la creación de parques eólicos.

El futuro mandatario santafesino ya tiene aprobado por la legislatura el Plan de Conectividad 100% Pavimento, que garantiza la vinculación vial de todas las localidades de la provincia de Santa Fe.

Respecto al proyecto de construcción y mejoras de accesos a todos los puertos de la costa santafesina, la iniciativa, trabajada en conjunto con la Bolsa de Comercio de Rosario, prevé mejorar los accesos a los complejos por los que salen las exportaciones primarias de casi todo el país.

En cuanto a los parques eólicos, el objetivo es avanzar en la implementación de Energías Renovables en Santa Fe para potenciar la producción local.

En relación a la misión de la que participó la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, junto a Omar Perotti en tierras árabes, el referente del radicalismo contó: “Fue una gira muy importante, lograron firmar la segunda etapa del crédito saudí. Trabajaron en establecer vínculos comerciales muy importantes. Los países árabes trabajan en seguridad alimentaria y provisión de alimentos en ese sentido, allí vemos un potencial muy importante para Santa Fe. Queremos abrir nuevos mercados, seguir con los que tenemos y lograr financiamiento para obras”.

La seguridad pública como prioridad

"Vamos a trabajar con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) muchísimo para poder dar respuesta, fundamentalmente, en investigaciones criminales complejas que, a nuestro entender, no se han llevado adelante los últimos años por falta de acompañamiento del gobierno provincial, anticipó Pullaro.

"Nosotros tenemos un mapeo muy claro de qué es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo nosotros vamos a controlar a los presos de alto perfil para que no cometen delitos desde ese lugar”.

Situación provincial

Pullaro indicó que “vamos a encontrar una provincia con déficit, una provincia que lamentablemente hace un año atrás tenía más de una masa presupuestaria en el banco. En este momento vamos a encontrar, digo en diciembre, probablemente una provincia que tenga déficit. Nosotros nos vamos a encontrar con un momento muy difícil en la provincia de Santa Fe, como en la República Argentina, con una crisis financiera de la provincia muy importante. Con un déficit fiscal que el licenciado Olivares lo va a explicar con mucha claridad como van cayendo los recursos, no por una buena o mala administración, sino por lo que es la economía en el orden nacional, por la caída de los recursos coparticipables fundamentalmente y el aumento de la masa salarial”.

“La posibilidad de que tenga el gobierno provincial de cumplirle a los empleados públicos es fundamental. Nadie puede perder en función del índice de inflación que estamos teniendo en este momento. Pero también la provincia tiene cosas importantes, digo el estado de la infraestructura, primero vial, en segundo término de nuestros hospitales, de nuestras comisarías. Vamos a darle una impronta a la seguridad pública, vamos a trabajar con el Ministerio Público de la Acusación muchísimo para poder dar respuesta, fundamentalmente, en investigaciones criminales complejas que, a nuestro entender, no se han llevado adelante los últimos años por falta de acompañamiento del gobierno provincial. Nosotros tenemos un mapeo muy claro de qué es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo nosotros vamos a controlar a los presos de alto perfil para que no cometan delitos desde ese lugar”, profundizó el dirigente radical.

¿Cuándo asumirá la gobernación de Santa Fe?

Pullaro confirmó que le pidió al gobernador Omar Perotti asumir el 9 de diciembre, y no el 11 como venía ocurriendo en los últimos de cambios de los mandatarios santafesinos. “Me dijeron que no había problema, pero que lo tenían que ver con protocolo", reveló entusiasmado, y explicó: "Tengo ganas de arrancar y entonces el 11, a las 6 y media de la mañana los espero en casa de gobierno".

"Me encantaría empezar a trabajar el lunes 11 a las 6 de la mañana y para eso la única posibilidad que tengo es jurar el 9, con un acto modesto y moderado -afirmó-. No es un momento que haya nada que festejar. Vamos a asumir con muchas ganas la gestión, pero acá no hay nada que festejar, estamos mal, la pasamos mal”.