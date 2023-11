¿Por qué Lionel Messi dejó de seguir a Lali Espósito en Instagram?

Tanto Lionel Messi como Antonela Roccuzzo seguían en Instagram a Lali Espósito. Sin embargo, se supo que el astro futbolístico, de un momento al otro, le dio “unfollow”, no así su esposa, quien sigue siendo una firme seguidora de la cantante.

¿Qué pasó?

Lali habría sumado a Lionel a su lista de “Mejores Amigos”, una sección privada de su perfil donde comparte stories que no quiere que vean sus millones de seguidores, solo dedicadas al grupo selecto que ella elige, del que formaba parte Lionel.

Al futbolista del Inter Miami no le habría gustado el contenido que Lali compartía en MA, donde se mostraba en salidas con amigos y luciendo sus sensuales outfits.

“Leo te juro que no soy así todo el rato, por favor no me dejes de seguir”, había dicho Lali, tiempo atrás, en una entrevista, al hablar de su lista de MA.

Fuente: Ciudad Magazine