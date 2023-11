Newell's: un club que comenzó con un sueño en un colegio y que hoy cumple 120 años de vida

Este viernes 3 de noviembre, el Club Atlético Newell's Old Boys cumple 120 años de historia. Si bien la dirigencia preparó una fiesta de aniversario, se debió suspender por inclemencias climáticas y se tuvo que reprogramar.

¿Cómo fue el inicio y el proceso de fundación?

Todo comenzó con la llegada del inglés Isaac Newell a la ciudad de Rosario. Desde Gran Bretaña trajo su fanatismo por el fútbol. Al cabo de un breve tiempo, fundó el Colegio Comercial Anglicano Argentino que fue el pionero en tener educación física como materia de evaluación gracias a la pasión por el balompié de su creador.

Poco a poco, los alumnos de esa escuela se enamoraron de este deporte y empezaron a practicarlo habitualmente.

Finalmente, el 3 de noviembre de 1903, Claudio Lorenzo Newell, acompañado por un grupo de alumnos y ex alumnos de su padre Isaac, fundaron el Club Atlético Newell's Old Boys. Cabe destacar que "Old Boys" significa egresados, por lo que la institución se creó como una continuidad del colegio para la práctica deportiva.

Los Colores

Durante los años previos a la fundación, el club no tenía rivales contra quiénes jugar, de modo que los partidos se jugaban entre los distintos grupos del colegio. Por esta situación, a lo largo de varios años no hubo necesidad de crear una casaca distintiva.

Con el correr de los años, se crearon nuevos equipos de fútbol en otras partes de la ciudad, lo que obligó a diseñar una camiseta. En este caso, los fundadores tomaron en cuenta el viejo escudo del colegio y utilizaron la combinación de las banderas de Inglaterra y Alemania para los colores, en honor al lugar donde nacieron Isaac y su esposa Anna Margreth Jockinse.

Estadio Coloso Marcelo Bielsa

Cuando nació el club se necesitó rápidamente de un estadio propio. En 1905, la institución tuvo su primer recinto ubicado en Humberto Primo y Avellaneda. Dos años más tarde se mudó al Barrio Vila donde tuvo una nueva localía entre San Luis y San Juan.

Finalmente, en 1911 se trasladaron definitivamente al Parque Independencia. En un primer momento se asentó en los alrededores del Laguito, delineó el campo de juego y construyó una tribuna de madera. Finalmente, el 23 de julio de 1911 se inauguró el nuevo estadio que hasta hoy sigue perteneciendo a todos los hinchas leprosos.

Palmarés

En la actualidad, Newell's es el equipo más laureado del interior del país con siete campeonatos oficiales de AFA (el club contabiliza el Torneo Apertura 1990). A continuación, todos los títulos de la Lepra:

1974 Torneo Metropolitano

1987/88 Torneo Clausura

1990 Torneo Apertura

1990/1991 Campeonato de Primera División

1992 Torneo Clausura

2004 Torneo Apertura

2013 Torneo Final