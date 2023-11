Agustina de Giovanni: "Hay que entender la importancia del entrenamiento mental"

Desde que terminó su carrera como deportista, Agustina De Giovanni se adentró en el mundo de la preparación mental de los atletas porque entendió la importancia de potenciar esta faceta tan descuidada. Hace más de trece años fundó la empresa ADG Mental Performance que se dedica específicamente a este tema.

"Hay que entender la importancia del entrenamiento mental. En mi caso cuando me retiré no tuvo ayuda mental y ahí entendí que tenía que crear algo que le aporte a otras personas. No es fácil darse cuenta que todo lo lindo y lo desafiante del deporte se termina tan rápido y no existirá más. Hay que saber aceptar la jubilación antes de los 35 años" enfatizó la santafesina de 38 años en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

En referencia al trabajo que realizan en su compañía, De Giovanni explicó: "La metodología nuestra se basa en poner el foco en la persona. No nos importa qué deporte practique, sino su persona. Le damos las herramientas necesarias para sobrellevarlo. Es menester entender que el alto rendimiento es para pocos".

"Cuando competimos nos pide cosas que algunos no están para eso y sufren bastante. Eso luego tiene sus consecuencias que pueden llevar a lo más trágico. Por eso es importante tomar precauciones" agregó.

Posteriormente, dio detalles de cómo fue su trabajo con los All Blacks: "Fue de forma onlne. Al ser tan confidencial y personal, se sienten cómodo en su casa y en la computadora. Se trabajó también con los manager que tienen una conexión directa con los jugadores. Es como un intermediario en lo que es la comunicación con el jugador. No se ocupa sólo de lo deportivo sino también se centran en la persona y por eso coincidimos tanto".

Por último, realizó una crítica a la dirigencia argentina por la mala performance de nuestro país en los Juegos Panamericanos Santiago 2023: "Lamentablemente no me sorprende por cómo se trata al deporte y al deportista en Argentina. No nos han dejado entrar. No es un sistema penetrable. No tienen a los deportistas en el foco. Competís con naciones que sí los tiene y por ende es mucho más difícil. Hay que entender las características de cada deporte. Entiendo que en los otros países no hay ayuda directa del gobierno sino que buscan sponsors, entonces hay que buscar una vuelta por ese lado".

"Tenemos los mismos dirigentes que cuando yo me retiré hace diez años. Eso dice todo. Es una lástima pero tampoco es penetrable" cerró.

Escucha la entrevista completa acá