La denuncia de los fiscales de Rosario a su colega Edery

Con el fiscal Matías Edery en la mira por los chats que mantuvo con Mariana Ortigala, presunta testaferro de Los Monos, Sin Mordaza tuvo acceso a la denuncia completa presentada por los fiscales de la ciudad de Rosario, Pablo Socca y Miguel Moreno, quienes, tiempo atrás, habían denunciado a Edery por la presumible comisión de delitos de acción pública.

Mientras se desarrollaba una de las audiencias por la causa de extorsiones atribuidas a la banda de Los Monos, los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno ventilaron una serie de conversaciones entre Edery y Mariana Ortigala, acusada de participar de aprietes a empresarios del juego de azar y testaferra de Guille Cantero.

En 2021, Edery había puesto en conocimiento de sus superiores que Ortigala estaba dentro de sus informantes. Sin embargo, Socca y Moreno interpretaron que de las conversaciones entre ambos se desprende un intercambio de información que excede la relación tradicional entre investigador e informante puesto que se compartían datos acerca de causas penales en curso.

En el escrito, Socca y Moreno solicitan que se inicien las investigaciones penales y disciplinarias contra Edery que estimen correspondientes, por entender que la “Protección Institucional brindada por Matías Edery y/o el Encubrimiento y/o la omisión de persecución Penal -entre otros delitos- además de existir respecto de MARIANA ORTIGALA también alcanza a la Sra. LORENA CÓRDOBA -viuda de David Perona “rey de juego clandestino de Rafaela”, configurando su accionar en la probable comisión de los delitos de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO (art. 277 inc. 1) d) inc. 3) d), INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (Art. 248 CP), OMISIÓN DE PERSECUCIÓN PENAL (Art. 274 CP)”.

Además, señalan que Edery “habría favorecido ilegítimamente la situación procesal de RODRIGO ORTIGALA en el CUIJ 21-08310746-1, configurando su accionar prima facie, las conductas descriptas en los tipos penales de PREVARICATO (Art. 269, 272 CP), OMISIÓN DE PERSECUCIÓN PENAL (art. 274 CP) ABUSO DE AUTORIDAD e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (Art. 248, 249 CP) y ENCUBRIMIENTO AGRAVADO (Art. 277 CPP)”.

Asimismo, señalan que Edery “podría ser imputado por tener responsabilidad penal directa en los hechos investigados dentro de la causa de la que fuimos apartados, esto es, el CUIJ 21-09150414-3 ORTIGALA MARIANA Y OTROS S/ EXTORSIÓN. Víctima Cristian Quinteros dueño de Agencia de Lotería EL CALIFA, configurando su accionar en la probable comisión del delito de ENCUBRIMIENTO AGRAVADO (art. 277 inc. 1) d) inc. 3) a), d) CP, ocultando deliberadamente evidencia incriminante contra MARIANA ORTIGALA Y LORENA CÓRDOBA en la trama extorsiva investigada por los aquí denunciantes, a sabiendas de que ambas habían participado en esta seguidilla intimidaciones sufridas por la víctima Quintero, dueño de la Agencia de Lotería EL CALIFA, en la que le exigían ilegalmente la suma de U$S 1.500.000 de dólares”.

Por otro lado, solicitan el apartamiento de los fiscales Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, y de cualquier fiscal pertenenciente a la circunscripción 2 de Rosario, en la causa por asesinato de Rodrigo Sánchez en la que fue condenado Jonatán Raúl Brezik y Rodrigo Nicolás Benítez, a los efectos que se disponga su “reasignación a fiscales de otra circunscripción, con el fin de realizar una nueva investigación y analizar la posibilidad de imputar a MARIANA ORTIGALA como instigadora del Homicidio de RODRIGO SÁNCHEZ”.

Finalmente, los fiscales requieren que “se decida el apartamiento de los fiscales Matias Edery y Luis Schiappa Pietra, y de cualquier fiscal pertenenciente a la circunscripción 2 de Rosario, del CUIJ CUIJ 21- 08697701-7 (Asociación Ilícita) Fiscal Matías Edery. Luego reasignado en fecha 29/09/23 a Luis Schiappa Pietra, y se disponga su reasignación a fiscales de otra circunscripción, con el fin de evaluar, de una vez por todas, la posibilidad concreta de imputar a MARIANA ORTIGALA como MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN ILICITA liderada por Ariel Maximo Cantero (a) GUILLE”.