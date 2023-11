Murió el periodista Edi Zunino

Este jueves, murió a los 60 años el periodista Edi Zunino, tras una larga enfermedad. La noticia fue confirmada por Jorge Fontevecchia en una entrevista en radio con Vos. Se destacó por una larga trayectoria en los medios, donde se desempeñó en el periodismo político en revistas, diarios y la televisión.

Zunino formó parte de la revista Noticias desde su surgimiento y escribió varios libros. El empresario dijo en medio de una entrevista a Radio Con Vos: “Perdoname, pero me acaban de pasar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo. Es una profunda tristeza,fue director de la revista Noticias”, expresó a Ernesto Tenembaum, al aire, conmocionado por la triste noticia.

Edi Zunino nació el 21 de abril de 1963 en Ramos Mejía y ocupó, entre otros cargos, el de secretario general de redacción del diario Perfil. Inició su carrera a fines de la dictadura, en la revista “subte” Retruco, dirigida por dos compañeros suyos de la Escuela de Periodismo del Instituto Grafotécnico: Jorge Fernández Díaz y Gustavo González.

Colaboró en los matutinos La Voz y Sur. Fue redactor del quincenario cooperativista Acción. Durante su etapa anterior en Noticias (1994-2000) se especializó en la investigación periodística y estuvo al frente del equipo que siguió las alternativas posteriores al asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Integró los equipos de los semanarios Trespuntos y TXT, dirigidos por Adolfo Castelo. Además, recibió premios internacionales y nacionales a la Ética Periodística y a la Libertad de Expresión.

Fuente: Ambito