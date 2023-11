Alerta Mundial: misteriosa actividad sísmica desata más de 1000 terremotos por día

La Oficina Meteorológica de Islandia alertó este domingo 12 de noviembre, más de mil nuevos terremotos ocurridos desde el viernes.

Los fenómenos sísmicos fueron ocasionados en su mayoría cerca de la ciudad de Gindavík, situada en la península de Reykjanes, al suroeste de la isla. Esta región se encuentra a apenas 60 kilómetros de Reikiavik, la capital islandesa.

Islandia, cuenta con más de 200 volcanes activos y más de 600 manantiales naturales de agua caliente. Es uno de los lugares con mayor actividad volcánica del mundo. En este país, habitualmente los temblores no afectan a la cotidianeidad de sus habitantes. No obstante, el número de sismos no para de aumentar y miles de personas evacuaron debido a los temores de una posible erupción volcánica.

Islandia: ¿por qué hay tantos terremotos?

Los expertos indicaron que si bien los temblores no superaron la escala de 3.0, estos eventos podrían ser un preludio de un fenómeno más grande, como la activación de un volcán o incluso una erupción.

Según el comunicado oficial de las autoridades meteorológicas, "desde la mañana del 11 de noviembre, la actividad sísmica en la intrusión de magma se mantiene bastante constante. Desde la medianoche del 12 de noviembre, se registraron alrededor de 1000 terremotos dentro de los límites del dique, todos ellos de magnitud inferior a 3,0".

"La mayor actividad sísmica se produjo desde el centro del corredor hacia el norte y el sur, bajo Grindavík, en el suroeste de esta isla en el Atlántico Norte", relata el comunicado.

Posible erupción volcánica en Islandia

"La mayoría de ellos tienen lugar a una profundidad de entre tres y cinco kilómetros en la parte inferior de la intrusión de magma", explicaron las autoridades.

Según los modelos geofísicos, se estima que la intrusión se está propagando lentamente hacia arriba y se cree que el magma se encuentra a 800 metros bajo de la superficie.

Fuente: Ambito