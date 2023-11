Pablo Lanfranchi: "Me emocionó ver el compromiso y el respaldo de la gente en las malas"

La situación de Unión es apremiante. Luego de la goleada sufrida ante Belgrano por 4-1, el Rojiblanco quedó en la cuerda floja y está obligado a ganarle a Tigre en la última fecha para aunque sea forzar un desempate.

A pesar de este momento crítico, el hincha Tatengue intentó mostrar el apoyo a sus futbolistas. Así sucedió el sábado al mediodía cuando despidió al plantel en el predio Casasol antes de que parta para Córdoba.

Pero el respaldo no viene desde Santa Fe sino desde el mundo entero. En las últimas horas, se difundió un video que elaboraron todos los socios internacionales del club en el que brindan todas las energías positivas para que el conjunto de Cristian González logre superar esta realidad.

"La verdad que surgió de forma espontánea y muy emotiva. No es lo mismo un video de aliento cuando estás por consagrarte que brindar un apoyo en estas circunstancias. Todo salió desde esta filial" expresó Pablo Lanfranchi, integrante de la Filial de Unión en España.

"El video no fue algo inesperado porque soy muy consciente de lo que significa Unión. El hecho de tener 198 socios que sigan pagando durante la pandemia te habla a las claras de lo que es la pasión por Unión. Son más 70 videos y de 21 países diferentes. Eso te estimula y te llenan de orgullo para seguir aportando nuestro granito de arena" añadió en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Posteriormente, continuó: "No me sorprendió pero sí me emocionó ver el compromiso y el respaldo de la gente en las malas. Estamos siempre en los momentos más críticos. Sólo necesita nuestro apoyo y ahora todos debemos ir para adelante".

También comentó sobre su seguimiento de los partidos desde Europa: "Siempre estuve atento de lo que sucedía con Unión. Para todos es imposible dormir si sabes que está jugando Unión".

"Ha ido evolucionando la forma de verlo desde 1998 cuando yo me fui a lo que es ahora que se puede ver desde el celular. En aquel momento, he caminado 3 kilómetros bajo la nieve pagando la tarjeta del celular cada 30 minutos para saber cómo iba el partido. Ahora se puede ver en directo y con buena calidad" agregó en referencia a las ventajas tecnológicas.

Por último, sobre las causas por las cuales el club llegó a esta situación, Lanfranchi declaró: "Trato de no emitir opiniones, pero ahora más que evidente que si vendes y no te refuerzas a la altura el resultado no saldría algo bueno".

"Todavía no está todo perdido. Dependemos de nosotros. Los chicos van a poner todo. La gran ventaja es que el plantel tiene sentido de pertenencia" cerró.

Escucha la entrevista completa acá