Aníbal Lotocki denunció a cuatro personas del espectáculo

Mariana Brey reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) que Aníbal Lotocki denunció a Jorge Rial, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Facundo Pastor.

La periodista anunció la decisión que tomó el médico desde la prisión: "Decidió denunciar, junto a su abogado, a cuatro personas del mundo del espectáculo: una de ellas es su expareja, Pamela Sosa, la otra persona es Gabriela Trenchi, el periodista Facundo Pastor y el señor Jorge Rial".

Brey se detuvo específicamente para hablar del caso de Rial: "Es por diferentes alusiones e inexistentes prácticas médicas adjudicables al denunciantes. Incluso, pone el link de cuando Jorge dijo en Argenzuela: 'Silvina Luna no murió, a Silvina la mataron, la mató la malapraxis, pero tiene nombre y apellido: Aníbal Lotocki'... Así a cada uno de los diferentes denunciados".

De igual manera, Mariana agregó: "Jorge Rial no está notificado de esto, se enteró de la misma forma que nos enteramos todos nosotros. Le pregunté a un abogado sobre este tema y me dijo 'esto no existe'".

Aníbal Lotocki será investigado por la muerte de Silvina Luna

Aníbal Lotocki está detenido y cada vez más complicado. En las últimas horas, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de no investigar al médico por la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto.

El periodista Pampa Mónaco informó a través de su cuenta de X: "Duró revés para Aníbal Lotocki: la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones revocó la resolución que desligaba al médico de la causa donde se investiga la muerte de Silvina Luna".

A su vez adjuntó el documento oficial de la Justicia que expresa: "En mérito del acuerdo que antecede, el tribunal resuelve: revocar la decisión traída a estudio en cuanto fue materia de recurso, con los alcances señalados en los considerandos. Se deja constancia de que los jueces Julio Marcelo Lucini y Hernán Martín López integran esta sala conforme a la designación efectuada en los términos del artículo 7 de la Ley N° 27.439".

"Ahora será investigado por presunto homicidio de Silvina", afirmó Fernando Burlando, abogado de la modelo, en diálogo con Clarín. "El Estado debe estar más allá, abrazando la nueva presencia de la víctima. Es un criterio jurídico avanzado y moderno, que tiene que ver con garantizarle el derecho a todos, no solamente a quienes se pensaban que eran los más importantes en un proceso como los imputados o el acusado, sino también para las víctimas", sumó.

Cabe recordar que en febrero de 2022, el médico fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves, cuyas víctimas fueron Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Estefanía Xipolitakis. Posteriormente, el 18 de octubre, Aníbal Lotocki se entregó ante la Justicia tras la orden de detención por la causa que investiga la muerte de Cristian Zárate, quien fue paciente suyo en 2021.

Fuente: Exitoina