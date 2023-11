Kito Bernat sobre el logro de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el vóleibol femenino: "La verdad que estoy muy feliz"

El pasado domingo finalizó la Copa Argentina Sub 16 de Vóleibol que reunió a 20 equipos que compitieron durante cinco días en el Polideportivo de Chapadmalal, Provincia de Buenos Aires. En la rama femenina, Gimnasia de Santa Fe logró su primera consagración histórica en este torneo después de ganarle la final a Sonder de Rosario.

Respecto a este enorme triunfo, este martes, Norberto Bernat, director técnico de las chicas ganadoras, expresó en diálogo con Hugo Isaak: "La verdad que estoy muy feliz por el logro. Fueron muchos años de trabajo en el que entrenamos feriados y fines de semana. Cuando todos descansaban nosotros estábamos en la pista".

Más allá de que el entrenador y su grupo de jugadoras tuvieron la fortuna de ser campeonas, Kito aclaró: "Hubo muchas personas que aportaron para conseguir este objetivo. Hoy nos toca disfrutar a nosotros pero hay que reconocer a muchos dirigentes y jugadores previos".

"Hay que agradecer al club por confiar en un proceso a largo plazo que hoy es difícil en un tiempo en el que se quieren logros rápidos. Los dirigentes confiaron en un proceso de 6 años sin pedir resultados y lo único que demostraron fue confianza".

El saludo del Presidente de Gimnasia

Ante la vorágine constante del mundo deportivo, Bernat no pudo encontrarse personalmente con el presidente de la institución. A través de la charla por Cadena OH!, Héctor Fernández pudo dejarle un mensaje: "Saludos a Kito que todavía no nos hemos visto. Es una satisfacción muy grande para el club. Es lindo trabajar con estos grupos así durante tanto tiempo. Siempre apostamos al vóley desde la asociación tratando de ayudar al grupo de chicos que están yendo a los clubes".

"Nosotros desde el club ofrecemos todo el apoyo posible a cada categoría. Sabemos el trabajo que hace Kito todos los años. Quiero aclarar que resultados se dan a largo plazo, no hay nada cortoplacista" cerró.

Escucha la entrevista completa acá