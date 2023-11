"Cachi" Martínez: “Quedó claro que Milei no está capacitado para conducir los destinos de un país”

En la última semana de campaña, Martínez dialogó con la prensa acerca de las sensaciones que dejó el debate del pasado domingo. “Creo que el debate puso en evidencia lo que nosotros veníamos viendo desde el momento mismo en el que surgió la candidatura de Milei, y es que no está de ninguna manera preparado para la enorme tarea de llevar adelante un país. Gobernar un país no lo puede hacer cualquier persona por más buena voluntad que tenga, exige años de preparación y un profundo conocimiento del Estado, de los roles asignados por nuestra Constitución al Poder Ejecutivo, por ser el Jefe de Gobierno y responsable político de la administración general del país. Es el que fija la política internacional, es comandante de las fuerzas armadas de la Nación, y define las políticas en materia de seguridad y justicia, en materia educativa y de desarrollo de ciencia y técnica , de salud, de desarrollo humano, vivienda, medio ambiente y conduce los organismos que proveen a nuestros abuelos entre otras responsabilidades. Y sumado a esto, convengamos que una de las principales atribuciones que debe tener un presidente es estabilidad emocional, algo que quedó clarísimo que Milei no tiene. Alguien que se sale de su eje por que alguien está tosiendo o por un murmullo en un set de televisión es realmente preocupante. Y qué decir de su absoluto desconocimiento del funcionamiento del Estado, ver su confusión entre fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, o no tener idea de lo que es el sistema de gestión de expedientes, algo que cualquier persona que haya estado cinco minutos estudiando para ser funcionario lo sabe”, argumentó.

Y en el mismo sentido, agregó que “Es tal su inestabilidad, que todas aquellas banderas que enarboló al principio de su campaña, las fue bajando una por una hasta tal punto que si le preguntamos a sus seguidores cual es el plan de Milei para el país, dudo que alguno lo sepa a ciencia cierta. El cierre del banco central por cuestiones de revancha personal, y una dolarización que está claramente prohibida por la Constitución Nacional, y muchos etcéteras más, son inviables y atentan contra los principios de la Carta Magna y contra los valores que forman nuestra Nación. Es increíble también como sus contradicciones permanentes lo hacen desdecirse de un día para el otro. Dejar a los argentinos sin salud pública, sin educación pública, volver a las AFJP, terminar con la coparticipación a las provincias, hablar livianamente de libre portación de armas, de compra y venta de órganos, admirar a Margaret Thatcher, denostar al Papa Francisco, realmente pone la piel de gallina pensar en el futuro con este señor gobernando la Argentina”, manifestó el legislador.

Para finalizar, Martínez sentenció: “Votar a Milei es poner a la Argentina en serio riesgo de estallar por el aire, y mas allá de las diferencias de visiones que pueden existir en nuestro pais, esa no es la voluntad de la gran mayoría de las argentinas y argentinos”.