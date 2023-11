Marcelo Alal: "Un país tiene que tener su Banco Central y su moneda"

Marcelo Alal, quien forma parte de la conducción de la Cámara de Comercio Exterior del norte santafesino, a pocos días de las elecciones presidenciales, habló de lo que representan los dos modelos distintos que se presentan ante la sociedad argentina.

Consultado por Toti Díaz, corresponsal de Sin Mordaza en el norte de Santa Fe, Marcelo Alal señaló: “Tenemos dos propuestas. Respecto a la propuesta libertaria, hay una mutación respecto a la propuesta original que trascendió seis meses atrás. Hay conceptos que se fueron modificando de cómo fueron expuestos originalmente y hay algunos otros que no los tengo muy bien en claro, lo mío no es la política. Por lo tanto, no sé decir bien cuál es la propuesta en concreto hoy de Javier Milei”, expresó Marcelo Alal.

En el mismo sentido añadió que: “puedo vertir una opinión como industrial referente a la política de desarrollo que, a mi manera de ver, necesitamos los argentinos para toda la industria. Nosotros venimos en nuestro país de años sin inversión externa, y cuando uno no recibe inversión externa es sinónimo de que en el país no están dadas las condiciones propicias para poder ofrecer a gente del exterior que quiere invertir en nuestro país por los menos iguales condiciones que otros países similares, como pueden llegar a ser los limítrofes, en el caso de Paraguay, de Brasil, u otras alternativas que tienen en el mundo”.

“Pienso que hay que generar políticas que beneficien a los capitales que quieran venir a erradicar industrias, no capitales golondrinas que vengan a hacer colocaciones financieras, sino aquellos que vengan a hacer inversión, generar valor agregado en los diferentes rubros de nuestra economía. He escuchado al principio el concepto de abrir el país, abrir la frontera, y se me viene a la mente años muy difíciles de nuestro país, que fueron los finales de la época de la convertibilidad, donde prácticamente no teníamos ningún tipo de barrera ni de control de lo que se importaba, y eso destruyó por completo la industria nacional”.

“Nosotros necesitamos, para poder competir en iguales condiciones, tener la misma política tributaria que tiene un asiático, los mismos requerimientos sindicales, la misma oferta crediticia, la misma seguridad jurídica, y en esas condiciones entiendo que la industria está en condiciones inmejorables de competir. Ahora bien, si vamos a tener que empezar a recibir productos que vienen de países con mano de obra esclava, con trabajo infantil, que trabajan 60, 70 horas por semana, donde tienen políticas de dumping, donde las empresas no pagan no sólo la cantidad de impuestos que pagamos en la Argentina, sino que no pagan ningún tipo de impuesto, estamos compitiendo en condiciones de desventaja”, agregó el empresario.

"Yo entiendo que el mundo tiene que aprender a defender su industria. Esto no significa cerrar las importaciones, sino realizar un control de qué se importa y cómo se importa. El mundo funciona así, si uno quiere realizar exportaciones de alimentos a Estados Unidos está todo regulado. Si quiere exportar frutas, como los limones, si quiere exportar lácteos, si quiere exportar carne a Europa, uno no puede exportar lo que quiere, la cantidad que quiere y cómo quiere. Entonces, al nuevo gobierno que asuma, le solicitamos para la industria condiciones similares a las que tienen las otras empresas de los mismos rubros en el mundo, y nosotros no tenemos ningún inconveniente en competir y en que abran las fronteras”, siguió Alal.

En otro tramo de la entrevista dijo tener “una opinión formada respecto al Banco Central, yo soy de las personas que piensan que un país tiene que tener su Banco Central y tiene que tener su moneda. Todos los países del mundo, si usted quiere mencionar en América, Estados Unidos, Canadá, la misma Unión Europea, con la euro moneda, o países como Inglaterra con la libra, o Suiza con el franco suizo, o Japón, China o India, tienen su propia moneda. Y si uno quiere ver cómo es la política de Banco Central en Latinoamérica, nos tenemos que remitir a Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, donde cada uno maneja su propio Banco Central y su propia moneda. Entonces, que no sepamos controlar el déficit fiscal, que no podamos tener un Banco Central autónomo, no necesariamente implica tener que eliminarlo. Yo entiendo que hay que manejar las cosas como corresponden, porque un Banco Central autónomo y bien administrado es una herramienta vital para el desarrollo de un país”.