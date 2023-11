Scaloni: "Nosotros buscamos mejorar y brindar un juego en el que la gente se sienta identificada"

Este miércoles al mediodía, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza en la previa al duelo frente a Uruguay que será este jueves a partir de las 21:00hs en La Bombonera.

Las primeras preguntas estuvieron direccionadas a las dudas que mantiene para definir el equipo. Sobre si juega Lautaro Martínez o Julián Álvarez, el técnico respondió: "Tomaremos la decisión del nueve en base a lo que creamos mejor para el partido. Ya sabemos que han jugado juntos, pero en este partido no lo creo. Lo tenemos bastante decidido".

En referencia a los últimos meses del Fideo en el combinado nacional, expresó: "Queda un montón para la Copa América, tendrá tiempo de estar en el predio. Disfrutemos ahora que lo tenemos y verlo jugar con la camiseta de la Selección . No tiene mucho sentido pensar en lo que va a pasar".

Sobre la actualidad de Lionel Messi, el oriundo de Pujato anunció: "Está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad, está en condiciones y está bien".

En cuanto al estilo de la Selección Argentina, Scaloni explicó: "Tenemos una línea marcada, después el tiempo dirá, hay opiniones diferentes, algunos dicen que juega muy bien, otros que podría jugar mejor. Eso será para que ustedes analicen. Nosotros tenemos que seguir intentando mejorar y brindar un juego en el que la gente se sienta identificada".

Por último, se refirió al proceso de convocatorias: "No es una condición jugar en Europa para ser convocado, Thiago ha sido campeón del mundo jugando en Estados Unidos. Lo que es importante es que para jugar en la Selección tiene que ser un jugador que nos haga falta, que sea un puesto en el cual nosotros tengamos algún problema o puede mejorar. Mientras el equipo está como está ahora es difícil ir metiendo jugadores".

"El campeonato local está jugando cosas y no tiene sentido sacar por sacar. Hay jugadores jóvenes interesantes y cuando creamos que pueden tener la chance, la van a tener, no tenemos dudas. Estamos convencidos de que no tenemos motivos para cambiar" cerró.