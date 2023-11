Pepe Castro sobre la realidad de Unión: "Los únicos culpables son los socios que votaron a esta dirigencia"

La situación de Unión preocupa a propios y extraños. El Tatengue está obligado a ganar en la última fecha frente a Tigre para evitar el descenso directo a la Primera Nacional.

Además de los simpatizantes, los ex jugadores también se inquietan por esta situación. Al respecto, este miércoles José Castro expresó su enojo en un audio enviado a Hugo Isaak: "Vaticiné esto, cuando no hay infraestructura, cuando no se piensa en grandeza, cuando no se acepta la realidad de un club te lleva a esta situación. Los únicos culpables son los socios que votaron a esta dirigencia".

"Lo digo con mucha tristeza y dolor. Tratamos de cambiar la mentalidad de ir a buscar los trofeos. Obviamente que la culpa la tienen los directivos pero ahí lo pusieron los votantes. Pueden tapar los agujeros si se va Colón, pero el hincha de Unión tiene que exigir más. Han bancado situaciones sin ningún responsable".

Posteriormente, recalcó: "Las tribunas están vacías de ídolos. Yo me pregunto ¿Cuál es la historia de Unión, los ascensos? ¿Cuál es la verdadera gloria? La grandeza va por otro lado y ve varias copas, no pelearse con Colón"

"Hay que terminar con la mediocridad y el estancamiento. Hay que pensar en grande e ir en búsqueda de la gloria de una vez por todas. Es muy distinto pensar en grande. No se pueden contentar con lo que está pasando y nadie se haga responsable de nada" cerró.

Escucha la entrevista completa acá